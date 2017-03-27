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Final Fantasy XV — мартовское обновление расширило худшую главу игры

У авторов Final Fantasy какое-то странное отношение с цифрой 13. Final Fantasy XIII раскритиковали? Исправим ситуацию, сделав ещё одну Final Fantasy XIII (а потом ещё одну, чтобы уж наверняка)! Игроки в Final Fantasy XV назвали 13-ю главу одним из худших фрагментов в крупнобюджетных проектах? Не беда, починим!.. добавив главу 13-2. Не иначе как в Square Enix считают, что любой контент становится тем лучше, чем его больше.

Впрочем, ладно. Реальность всё-таки не так безумна, как можно было подумать. Вышедшее сегодня обновление для Final Fantasy XV действительно добавило в эту jRPG ещё один кусок её худшего акта, но играть в новой сцене предстоит не за Нокта, а за Гладио, что призвано хоть как-то разнообразить прохождение, по пути закрыв хотя бы часть всплывающих в повествовании дыр. Оригинальную 13-ю главу тоже слегка переработали, сделав кольцо Нокта куда более эффективным оружием. Ущербного левелдизайна это, само собой, не исправит, но хотя бы времени на прохождение теперь будет уходить поменьше.

Другое занятное изменение касается первых (то есть хороших) глав Final Fantasy XV: Чокобо обучились скалолазанию, а потому теперь герои смогут подниматься на доселе невиданные высоты.

Ну а завтра игра получит своё первое платное дополнение, Episode Gladiolus, трейлер и демонстрацию которого мы уже публиковали раньше.

 
 
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Видео Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One)
 12 декабря 2016 годаРецензия и отзывы на игру Final Fantasy XV 12 мартаFinal Fantasy XV — показ геймплея Episode Gladiolus 15 мартаFinal Fantasy XV — трейлер дополнения Episode Gladiolus
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