«Годзиллы: Планета Кайдзю» — синопис, авторский состав и сэйю

Анонсированная в прошлом году аниме-полнометражка про Годзиллу от студии POLYGON PICTURES и сценариста Гена Уробучи оказалась целой трилогией полнометражек, первая часть которой будет называется «Годзилла: Планета Кайдзю» (Godzilla: Kaiju Wakusei) и в прокаты выйдет уже в ноябре этого года. Также фильм обзавелся подробным синопсисом, авторским составом и командой сэйю.

Последнее лето двадцатого века. В этот день, человечество осознало, что люди не являются единственными правителями Земли. Именно тогда мир узнал об ужасных огромных тварях кайдзю и о высшем существе, уничтожителе всех монстров — Годзилле. После почти полувека сражений с кайдзю и череды горьких поражений люди приняли решение оставить планету новым хозяевам. И вот в 2048 году счастливчики, отобранные искусственным интеллектом под управлением централизованного правительства, погрузившись в космический корабль «Аратрум», покинули Землю, направившись к планете Тау Цетус Э, расположенной в 11,9 световых лет от колыбели человечества. Однако различия в климате и атмосфере между Землей и Тау э, куда они прибыли спустя двадцать лет, были значительно существеннее, чем предполагали ученые: планета оказалась не слишком-то пригодной для жизни.

Юноша с корабля эмигрантов Харуо, чьи родители были убиты Годзиллой у него на глазах, когда ему было всего четыре, в течение последних двадцати лет мечтал только об одном: вернуться на Землю и победить Годзиллу. В ситуации, когда эмиграция оказалась невозможной, а условия жизни на корабле ухудшались с каждым днём, группа «За возвращение на Землю», возглавляемая Харуо, получает массовую поддержку, становится партией большинства и принимает решение совершить опасное гиперпространственное путешествие назад к родной планете. Однако, вернувшись на Землю, они обнаруживают, что там прошло уже двадцать тысяч лет, и планета превратилась в неизведанный мир с экосистемой, на вершине пищевой цепочки которой стоит Годзилла. Сможет ли человечество отвоевать Землю? И какая судьба ждет Харуо?