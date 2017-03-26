Анонс аниме «Школьные няни»

Майский выпуск журнала LaLa объявил о начале производства телеэкранизации сёдзё-манге Хари Токеино «Школьные няни» (Gakuen Babysitters).

Старшеклассник Рюичи Кащима и его маленький брат Котаро остаются сиротами после гибели родителей в авиакатастрофе. Их забирает к себе старая председательница совета Академии Мориномия по имени Ёко Мориномия, потерявшая в той же самой авиакатастрофе сына и невестку. Но с одним условием: Рюичи должен будет проводить внеклассные часы в качестве няни в детском саду при Академии.

Сериал стартует в зимнем сезоне 2018 года и в нём запланировано 12 эпизодов.