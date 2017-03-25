«Вигрид» — отрывок и тизер

Наш читатель Василий Малышев (по собственному признанию, видеомейкер, уставший от съёмок кооперативов и решивший заняться чем-то более интересным — например, отрастить бороду, собрать ватагу и уйти в набег), поделился с «КГ-Порталом» отрывком и тизером из готовящегося экшен-ролика «Вигрид» по скандинавской мифологии.

Сюжет оного незамысловат: «Вигрид — равнина, где сойдутся грудь на грудь великан Сурт и боги Асгарда во время Рагнарёка. Туда и пытается пробиться наш герой, чтобы славно помереть вместе со всеми. Ах, да, ещё у него у него есть меч бога Фрейра, который, в идеале, может убить Сурта. Но это не точно».

Что до тизера, то он называется «Орущие люди», и это именно тот случай, когда название полностью описывает происходящее (разве что у этих конкретных орущих людей в руках ещё и холодное оружие). Смотрите на здоровье, только держите в голове, что неофициальный слоган ролика звучит так: «Бюджет фильма — 0 миллиардов рублей, а ведь у нас тоже есть сцена, в которой герой хлебает грибную настойку»:

Впрочем, это не единственный ролик, который сделал Василий. На его канале хватает интересного видео — преимущественно по мотивам известных франчайзов. Вот, например, «геймплей» игры Dishonored в реальном мире — тоже от первого лица, с фехтованием, стрельбой и магией: