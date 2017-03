Слухи о сеттинге новой Call of Duty от Sledgehammer Games

Новый год, новая Call of Duty — это правило работает без сбоев практически с самого запуска франчайза. В этом году мы должны увидеть вторую игру в серии, созданную Sledgehammer Games — авторами одной из лучших частей франчайза в лице Call of Duty: Advanced Warfare. Но, если верить слуху, запущенному малоизвестным каналом TheFamilyVideoGamers, нас ждёт на сиквел Advanced Warfare 2, а проект с простым и предельно говорящим названием: Call of Duty: WWII.

Слух этот слишком заметный, чтобы его игнорировать, но верить в него раньше времени мы бы не советовали. Да, он поставляется с «доказательствами» в форме фотографий артов и стилбуков, но в наше время можно без особых проблем подделать вещи и посерьёзнее (геймпад Nintendo NX, например). И да, после того как фанаты оказались разочарованы Call of Duty: Infinite Warfare, издательство Activision пообещало вернуть серию к истокам. Но разработка игры от Sledgehammer Games к тому моменту шла больше двух лет (из тех трёх, что отводятся теперь на каждую часть Call of Duty), так что резкая смена политики партии не могла повлиять на сеттинг их творения.

Не исключено, конечно, что Activision просто-напросто повезло, а Sledgehammer Games решили переключиться с футуристических войн на историческую ещё до того, как фанаты Call of Duty начали уставать от джетпаков и роботехники. Но не факт.