Роберт Родригес («Город грехов», «Мачете») считается главным претендентом на режиссуру ремейка фильма «Побег из Нью-Йорка» (Escape From New York). Никаких официальных договорённостей на данный момент нет, но кинодел сильно заинтересован.

Режиссёр оригинального фильма 1981 года Джон Карпентер выступит исполнительным продюсером. Сценарий ремейка написал Нил Кросс — создатель сериала «Лютер».

Сюжет рассказывает, как полковник Роберт «Змей» Плискин должен за 11 часов найти зловредного наследника агрохимической и биотехнической корпорации, чтобы остановить надвигающийся ураган. Судя по всему, это будет приквел.

Роль Плискина всецело принадлежит Курту Расселу, сыгравшему одноглазого преступника, которому поручают вытащить из тюрьмы максимально строгого режима (бывший остров Манхэттен) президента США. История разворачивается в антиутопичном будущем 1997 года.

Роберт Родригес — известный мастер на все руки: он лично продюсирует, пишет сценарии, режиссирует, снимает, сочиняют музыку и монтирует. Сейчас он занят производством фильма «Боевой ангел», который выходит в июле 2018 года. Продюсирует кино Джеймс Кэмерон.

Съёмки нового «Побега из Нью-Йорка» стартуют в этом году.