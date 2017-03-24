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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сет Роген и Джеймс Франко возьмутся за подростковую драму для Hulu

Дабы не отставать от своего прямого конкурента Netflix, потоковый сервис Hulu активно развивает производство собственной телепродукции. Реализуя свою задумку, он решил привлечь к разработке нового многосерийного проекта дуэт Сета Рогена и Джеймса Франко («Полный расколбас», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»).

У проекта пока нет ни названия, ни даты релиза, но известно, что он будет представлять собой подростковую драму, действие которой происходит в 90-е годы прошлого века. За написание сценария возьмётся писательница и актриса Келли Оксфорд («Алоха»), а помогут ей в этом креативный партнёр Рогена Эван Голдберг, с которым они вместе трудятся над сериалом «Проповедник», и напарник Франко по фильму «Отвязные каникулы» продюсер Винс Джоливетт.

Сами же Сет Роген и Джеймс Франко выступят исполнительными продюсерами проекта. Учитвая, что первой их совместной работой был комедийный сериал 90-х «Хулиганы и ботаны», действие которого происходило в 80-е, от нового проекта Hulu стоит ждать такой же прекрасной смеси драмы и комедии.

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