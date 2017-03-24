Эдриан Броуди получил роль в четвёртом сезоне «Острых козырьков»

Многосерийный хит британского телеканала BBC Two «Острые козырьки» напомнил о себе, поделившись информацией о зачислении в кастинг-лист четвёртого сезона Эдриана Броуди (фильмы «Пианист», «Кинг Конг», мини-сериал «Гудини»). Съёмки продолжения гангстерской семейной саги начались на этой неделе в Ливерпуле.

О том, что за персонаж достался Эдриану Броуди, создатели не распространяются, однако автор сериала Стивен Найт пояснил:

Прописывая в сценарии этот образ, я совершенно искренне представлял себе именно Броуди. Уверен, он станет важной частью мира «Острых козырьков».

События криминальной драмы разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. Это непростая, насыщенная событиями история семейства Шелби из Бирмингема — гангстеров, решивших выбиться в люди, вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны.

В четвёртом сезоне «Козырьков» Эдриан Броуди составит компанию Киллиану Мёрфи, Тому Харди, Хелен Маккрори, Полу Андерсону, Финну Коул, Кейт Филлиипс, Софи Рандл, Джо Коулу и другим уже знакомым лицам.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Стивен Найт («Порок на экспорт», «Табу»). Четвёртый сезон режиссирует Дэвид Кэффри («Счастливчик»), а продюсирует Джо Дональдсон.