Отчитываясь перед инвесторами, вложившимися в разработку Pillars of Eternity 2: Deadfire через Fig, студия Obsidian Entertainment обнародовала несколько занятных фактов.

Начнём с того, что сейчас команда работает сразу над четырьмя проектами. Два из них, впрочем, не отличаются масштабом: это DLC к Tyranny и дальнейшая поддержка их мобильной игры Pathfinder Adventures. С третьей всё понятно — это сама Pillars of Eternity 2. А вот четвёртый проект интересен — это какая-то неанонсированная игра для крупного издателя.

Кто-то может усомниться в способности Obsidian Entertainment работать сразу на четыре фронта (пусть даже DLC к Tyranny вряд ли требует большого количества ресурсов), но главы студии так не считают и уверены, что имеющейся команды в 175 человек им вполне хватит. А учитывая, что не так давно их отстранили от разработки Armored Warfare для Mail.ru, свободных рук в студии явно стало больше прежнего.

Вторым же интересным моментом является табличка, в которой указана прибыльность их самостоятельных разработок: