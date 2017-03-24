«Воссоздатели» — больше сэйю

У стартующего 8 апреля оригинального фантастического сериала «Воссоздатели» (Re:CREATORS) появился список сэйю для второстепенных персонажей. Также было объявлено о том, что в сериале будет 22 эпизода.
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Сэйю
|Соута Мизущино
|Даики Ямащита
|Хиро Щиросаки в «По ту сторону стекла», Изуку Мидория в «Моей геройской академии»
|Ученик второго класса старшей школы, который любит аниме и видеоигры. Интроверт с добрым сердцем.
|Целесия Юпитилия
|Микако Комацу
|Изуми Щимомура «Адзин: Получеловек», Сейщиро Цугуми в «Фальшивой любви»
|Героиня фэнтезийного меха-аниме под непереводимым названием Spirit Machine Song Vogel Chavelier.
|Метеора Остеррайх
|Инори Минасе
|Рэм в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Персонаж из RPG c открытым миром Recollection of Avalken. Она работает в библиотеке и служит проводником главного героя.
|Алисетерия Фебруари
|Ёко Хикаса
|Риас Гремори «Старшей школе DxD», Мио Акияма в «Кейон!»
|Дочь дворянина, которая находится на службе главного героя эпических фэнтезийных манги и аниме «Алая Алистерия».
|Мамика Коуки
|Рие Муракава
|Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
|Главная героиня аниме-сериала в жанре махо-сёдзё «Волшебный воин Мамика», предназначенного для девочек младшего школьного возраста.
|Юууя Мирокуджи
|Кеньичи Сузумура
|Сокабе в «Адзин: Получеловек», Хироюки Хатагай в «Бокурано»
|«Последний босс» манги «Захваченный подземный район — Тёмная ночь».
|Руи Каноя
|Сора Амамия
|Акаме в «Убийца Акаме»
|Главная героиня меха-аниме «Безграничная божественная машина Моно Магия», управляет гигантским роботом под названием «Гигас Макина».
|Щинган Чикуджоун
|Майя Сакамото
|Щинобу Ощино в «Легендах о монстрах», Сиэль Фантомхайв в «Черном дворецком»
|Персонаж, который появляется в романтических ранобе и аниме «Хроники ночного демона». Её цель неизвестна.
|Блиц Торкер
|Ацущи Оно
|Кендзи Дандоу в «О-беде»
|Персонаж из киберпанковских манги и аниме «Код. Вавилон». Охотник за головами и бывший детектив.
|Принцесса в солдатском обличии
|Аки Тоёсаки
|Юи Хирасава «Кейон!»
|Загадочный персонаж. Носит военную форму и ловко управляется с саблей.
|Щу Мацубара
|Кацуюки Конищи
|Камина в «Гуррен-Лаганне»
|Марине
|Хисако Канемото
|Курури Изая в «Дюрарара! 2: Понимание»
|Ёщиаки Наканогане
|Рю Сугисаки
|Брик Нигель в «Чёрной пуле»
|Каидзи Такарада
|Дзюньичи Янагита
|Дайго Аоки в «Кухне Сомы»
|Рё Ятодзи
|Даики Хамано
|Горо Хамасаки в «Белой коробке»
|Щунме Щигава
|Минако Котобуки
|Цумуги Котобуки в «Кейон!»
|Аки Кикудзибара
|Аюми Цунемори
|Милдо в «Ёрмунганде»
Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказание для царства богов назначено. В Re:CREATORS каждый становится Творцом.
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Авторы
|Режиссёр, сценарист
|Эи Аоки
|«Судьба: Ноль», «Альдноа.Зеро»
|Авто концепции и оригинального дизайна персонажей, сценарист
|Реи Хирои
|манга «Пираты „Черной лагуны”»
|Дизайнер персонажей
|Рюичиро Макино
|«Блудный сын»
|Дизайнер механизмов
|I-IV
|«Альдноа.Зеро»
|Композитор
|Хироюки Савано
|«Атака на Титана», «Убей убийство», «Альдноа.Зеро»
|Студия
|TROYCA