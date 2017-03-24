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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Воссоздатели» — больше сэйю
Постеры аниме «Воссоздатели»

У стартующего 8 апреля оригинального фантастического сериала «Воссоздатели» (Re:CREATORS) появился список сэйю для второстепенных персонажей. Также было объявлено о том, что в сериале будет 22 эпизода.

Сэйю
Соута Мизущино Даики Ямащита Хиро Щиросаки в «По ту сторону стекла», Изуку Мидория в «Моей геройской академии»
Ученик второго класса старшей школы, который любит аниме и видеоигры. Интроверт с добрым сердцем.
Целесия Юпитилия Микако Комацу Изуми Щимомура «Адзин: Получеловек», Сейщиро Цугуми в «Фальшивой любви»
Героиня фэнтезийного меха-аниме под непереводимым названием Spirit Machine Song Vogel Chavelier.
Метеора Остеррайх Инори Минасе Рэм в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Персонаж из RPG c открытым миром Recollection of Avalken. Она работает в библиотеке и служит проводником главного героя.
Алисетерия Фебруари Ёко Хикаса Риас Гремори «Старшей школе DxD», Мио Акияма в «Кейон!»
Дочь дворянина, которая находится на службе главного героя эпических фэнтезийных манги и аниме «Алая Алистерия».
Мамика Коуки Рие Муракава Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
Главная героиня аниме-сериала в жанре махо-сёдзё «Волшебный воин Мамика», предназначенного для девочек младшего школьного возраста.
Юууя Мирокуджи Кеньичи Сузумура Сокабе в «Адзин: Получеловек», Хироюки Хатагай в «Бокурано»
«Последний босс» манги «Захваченный подземный район — Тёмная ночь».
Руи Каноя Сора Амамия Акаме в «Убийца Акаме»
Главная героиня меха-аниме «Безграничная божественная машина Моно Магия», управляет гигантским роботом под названием «Гигас Макина».
Щинган Чикуджоун Майя Сакамото Щинобу Ощино в «Легендах о монстрах», Сиэль Фантомхайв в «Черном дворецком»
Персонаж, который появляется в романтических ранобе и аниме «Хроники ночного демона». Её цель неизвестна.
Блиц Торкер Ацущи Оно Кендзи Дандоу в «О-беде»
Персонаж из киберпанковских манги и аниме «Код. Вавилон». Охотник за головами и бывший детектив.
Принцесса в солдатском обличии Аки Тоёсаки Юи Хирасава «Кейон!»
Загадочный персонаж. Носит военную форму и ловко управляется с саблей.
Щу Мацубара Кацуюки Конищи Камина в «Гуррен-Лаганне»
Марине Хисако Канемото Курури Изая в «Дюрарара! 2: Понимание»
Ёщиаки Наканогане Рю Сугисаки Брик Нигель в «Чёрной пуле»
Каидзи Такарада Дзюньичи Янагита Дайго Аоки в «Кухне Сомы»
Рё Ятодзи Даики Хамано Горо Хамасаки в «Белой коробке»
Щунме Щигава Минако Котобуки Цумуги Котобуки в «Кейон!»
Аки Кикудзибара Аюми Цунемори Милдо в «Ёрмунганде»

Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказание для царства богов назначено. В Re:CREATORS каждый становится Творцом.

Авторы
Режиссёр, сценарист Эи Аоки «Судьба: Ноль», «Альдноа.Зеро»
Авто концепции и оригинального дизайна персонажей, сценарист Реи Хирои манга «Пираты „Черной лагуны”»
Дизайнер персонажей Рюичиро Макино «Блудный сын»
Дизайнер механизмов I-IV «Альдноа.Зеро»
Композитор Хироюки Савано «Атака на Титана», «Убей убийство», «Альдноа.Зеро»
Студия TROYCA
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Воссоздатели (Re:CREATORS)
 11 февраля«Воссоздатели» — сэйю и второй трейлер 30 декабря 2016 годаRe:CREATORS — авторы и трейлер
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