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Prey — дневник разработчиков: «Истинное „я“ доктора Ю»

Новый ролик от создателей Prey рассказывает о главном герое (или героине) игры и загадках, связанных с его личностью. Серьёзных спойлеров в видео быть не должно, но если хотите, чтобы игра удивляла вас с первых минут, то смотреть его вряд ли стоит.

Prey выходит 5 мая на PS4, Xbox One и PC. Разработкой игры занимается Arkane Studios (дилогия Dishonored), среди сценаристов числится Крис Авеллон (Fallout 2, Fallout: New Vegas и Planescape: Torment), а среди фич — возможность выбрать пол играбельного персонажа и превращаться в кружку.

 
 
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Темы
 
Видео Prey (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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