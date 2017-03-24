Кабельный канал Cinemax, решивший после смены политики больше внимания уделять боевикам и криминальным драмам, распрощался с исторической медицинской драмой «Больница Никербокер» — третьего сезона сериалу, увы, не видать.

История разворачивается на заре XX века в нью-йоркском госпитале «Никербокер», где докторам приходится бороться за жизни пациентов без антибиотиков и современных технологий, чьё время ещё не пришло. Во главе медперсонала стоит талантливый, но склонный к саморазрушению хирург Джон Тэкери, страдающий наркотической зависимостью.

В сериале сыграли Клайв Оуэн, Майкл Ангарано, Крис Салливан, Андре Холлэнд, Джереми Бобб, Джульет Райлэнс, Ив Хьюсон и другие.

Сценаристами проекта выступили Джек Эмиел и Майкл Беглер. Режиссёром первого и второго сезонов сериала «Больница Никербокер» выступил Стивен Содерберг («Траффик»). Все трое добавок числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Оуэном, Грегори Джейкобсом и Майклом Шугаром. Производственный процесс возглавляла студия Anonymous Content («Настоящий детектив», «Мистер Робот»).