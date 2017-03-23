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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Владелец вечности» — авторы

Сайт телевизионной адаптации манги «Владелец вечности» (UQ Holder! ~Mahou Sensei Negima! 2~), являющейся одновременно и спин-оффом, и сиквелом манги «Магический учитель Негима!», объявил дату выхода сериала — осенний сезон этого года, а также его авторский состав.

Авторы
Режиссёр Ёхей Сузуки «Хентайный принц и каменная кошка», «Предсказательницы из Мейрочо»
Сценарист Кен Акамацу автор оригинала
Второй сценарист Щёго Ясукава «Кухня Сомы», «Благородство худшего рыцаря»
Дизайнер персонажей Масахиро Фуджии «Подручный Луизы-Нулизы», «Боевой дворецкий Хаяте»
Студия J.C. Staff

Роль главного героя Тоуты Коноэ будет исполнять Юка Такакура (Маи Маимаки в «Хентайном принце и каменной кошке», Ощима в «Предсказательницах из Мейрочо»).

Четырнадцатилетний Тоута мечтает когда-нибудь выбраться из родной деревни и повидать большой мир, однако его опекунша Евангелина согласна отпустить парня только при условии, что он победит её в бою. Каждый день Тоута предпринимает новые попытки, однако раз за разом они оканчиваются неудачей. Но однажды он получает неожиданную помощь... Это становится первым шагом на его пути к удивительным приключениям в мире науки, магии и бессмертных.

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Владелец вечности (UQ Holder!)
 24 декабря 2016 года«Владелец вечности» — анонс
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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