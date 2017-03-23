«Владелец вечности» — авторы

Сайт телевизионной адаптации манги «Владелец вечности» (UQ Holder! ~Mahou Sensei Negima! 2~), являющейся одновременно и спин-оффом, и сиквелом манги «Магический учитель Негима!», объявил дату выхода сериала — осенний сезон этого года, а также его авторский состав.

Роль главного героя Тоуты Коноэ будет исполнять Юка Такакура (Маи Маимаки в «Хентайном принце и каменной кошке», Ощима в «Предсказательницах из Мейрочо»).

Четырнадцатилетний Тоута мечтает когда-нибудь выбраться из родной деревни и повидать большой мир, однако его опекунша Евангелина согласна отпустить парня только при условии, что он победит её в бою. Каждый день Тоута предпринимает новые попытки, однако раз за разом они оканчиваются неудачей. Но однажды он получает неожиданную помощь... Это становится первым шагом на его пути к удивительным приключениям в мире науки, магии и бессмертных.