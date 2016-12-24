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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Владелец вечности» — анонс

В следующем году целых две экранизации (в виде OVA и в виде телесериала) получит манга Кена Акамацу («Любовь и Хина», «Магический учитель Негима!») «Владелец вечности» (UQ Holder!), действие которой разворачивается в той же вселенной, что и события «Негимы», но восемьдесят лет спустя.

Четырнадцатилетний Тоута мечтает когда-нибудь выбраться из родной деревни и повидать большой мир, однако его опекунша Евангелина согласна отпустить парня только при условии, что он победит её в бою. Каждый день Тоута предпринимает новые попытки, однако раз за разом они оканчиваются неудачей. Но однажды он получает неожиданную помощь... Это становится первым шагом на его пути к удивительным приключениям в мире науки, магии и бессмертных.

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Владелец вечности (UQ Holder!) Владелец вечности (UQ Holder!)

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Подкасты
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