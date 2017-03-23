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В планах ещё пять продолжений «Могучих рейнджеров»

Хаим Сабан — основатель компании Saban Entertainment — рассказал о планах на франчайз после выхода «Могучих рейнджеров»:

У нас уже есть сюжетная арка на шесть частей. Если выходящий 24 марта фильм окажется успешным, то 25 марта уже будет встреча по обсуждению истории второй части.

Сюжет рассказывает о пяти обыкновенных подростках, которые должны стать чем-то экстраординарным, когда узнают, что родной городок Эйнджел Гров (и весь мир) оказывается на краю гибели. Избранные судьбой протагонисты также выясняют, что они — единственные, кто может спасти планету от угрозы вторжения пришельцев. Но сперва они в кратчайшие сроки должны преодолеть свои жизненные неурядицы, объединиться и стать Могучими рейнджерами.

Кино снял режиссёр Дин Израэлайт. Главные роли исполнили Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Наоми Скотт, Дэвид Денман, Бекки Джи, Луди Лин, АрДжей Сайлер, Эмили Мэддисон, Дакре Монтгомери и Сара Грей.

Российские зрители уже могут оценить «Могучих рейнджеров» с сегодняшнего дня.

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Могучие рейнджеры
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