Ноль кадров в секунду. Выпуск 153: Человечество is Doomed

А вот и ежемесячный видеоподкаст!

Видеоверсия (на момент публикации она ещё не догрузилась к нам на YouTube, но вот-вот станет доступна):



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Содержание Оценки



































— ожидаем 5 голосов Поддержите подкаст на Patreon Собрано $426 из $600 Ближайшая цель: Видео спецвыпуски. Видео спецвыпуски. Все цели Поддержать Содержание 02:20 — GTA 4 — самая любимая критиками игра 08:50 — Про интернет и Mass Effect: Andromeda 21:35 — Дневники разработчиков Legend of Zelda 23:35 — В PlayStation Now будут игры PlayStation 4 25:09 — Трейлер дополнения к Final Fantasy XV 29:38 — Даты выхода Full Throttle Remastered, STRAFE, Statik 32:17 — Анонсирован Disney Afternoon Collection 35:52 — Огненный Шторм в Injustice 2 36:11 — Трейлер Sniper: Ghost Warrior 3 и обсуждение «песочниц» 41:54 — Трейлер Prey 43:56 — Кооператив в War Thunder 48:43 — Sonic Mania перенесена, и немного про Sonic Forces 52:57 — Бесплатное дополнение к Shadow Warrior 2 54:46 — Финансовые успехи Horizon: Zero Dawn 56:12 — Трейлер и дата выхода The Surge 1:00:05 — Про Криса в Resident Evil 7 1:04:12 — Outlast 2 не выйдет в Австралии 1:08:04 — Про Switch: продажи и вопрос 1:16:45 — Вопросы слушателей: Будет ли бум RTS? 1:23:22 — Вопросы слушателей: Меняем персонажей в играх 1:27:05 — Вопросы слушателей: Про реальные военные операции 1:34:56 — Вопросы слушателей: Изображение индустрии в кино 1:44:01 — Гогидзе про Battlefield 1 1:51:20 — Горов про Horizon: Zero Dawn со спойлерами 2:12:23 — Горов и Илюхин про Styx: Shards of Darkness 2:24:24 — Гринберг про Shovel Knight 2:27:48 — Горов про Move or Die 2:30:27 — Горов про Cyberpunk Bartender Action 2:33:28 — Илюхин про Grim Dawn 2:35:05 — Благодарности спонсорам Скачивание Смотреть на YouTube 144p-720p Аудио 219,1 Мб Аудио 192,7 Мб Поделиться









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Аудиоверсия, в том числе и без улучшений: