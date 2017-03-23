Ноль кадров в секунду. Выпуск 153: Человечество is Doomed

А вот и ежемесячный видеоподкаст!
Видеоверсия (на момент публикации она ещё не догрузилась к нам на YouTube, но вот-вот станет доступна):
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Содержание
|02:20 —
|GTA 4 — самая любимая критиками игра
|08:50 —
|Про интернет и Mass Effect: Andromeda
|21:35 —
|Дневники разработчиков Legend of Zelda
|23:35 —
|В PlayStation Now будут игры PlayStation 4
|25:09 —
|Трейлер дополнения к Final Fantasy XV
|29:38 —
|Даты выхода Full Throttle Remastered, STRAFE, Statik
|32:17 —
|Анонсирован Disney Afternoon Collection
|35:52 —
|Огненный Шторм в Injustice 2
|36:11 —
|Трейлер Sniper: Ghost Warrior 3 и обсуждение «песочниц»
|41:54 —
|Трейлер Prey
|43:56 —
|Кооператив в War Thunder
|48:43 —
|Sonic Mania перенесена, и немного про Sonic Forces
|52:57 —
|Бесплатное дополнение к Shadow Warrior 2
|54:46 —
|Финансовые успехи Horizon: Zero Dawn
|56:12 —
|Трейлер и дата выхода The Surge
|1:00:05 —
|Про Криса в Resident Evil 7
|1:04:12 —
|Outlast 2 не выйдет в Австралии
|1:08:04 —
|Про Switch: продажи и вопрос
|1:16:45 —
|Вопросы слушателей: Будет ли бум RTS?
|1:23:22 —
|Вопросы слушателей: Меняем персонажей в играх
|1:27:05 —
|Вопросы слушателей: Про реальные военные операции
|1:34:56 —
|Вопросы слушателей: Изображение индустрии в кино
|1:44:01 —
|Гогидзе про Battlefield 1
|1:51:20 —
|Горов про Horizon: Zero Dawn со спойлерами
|2:12:23 —
|Горов и Илюхин про Styx: Shards of Darkness
|2:24:24 —
|Гринберг про Shovel Knight
|2:27:48 —
|Горов про Move or Die
|2:30:27 —
|Горов про Cyberpunk Bartender Action
|2:33:28 —
|Илюхин про Grim Dawn
|2:35:05 —
|Благодарности спонсорам
Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
-
- 0
- 104
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $426 из $600
Ближайшая цель: Видео спецвыпуски. Все целиПоддержать
Содержание
|01:50 —
|GTA 4 — самая любимая критиками игра
|07:08 —
|Про интернет и Mass Effect: Andromeda
|18:45 —
|Дневники разработчиков Legend of Zelda
|20:22 —
|В PlayStation Now будут игры PlayStation 4
|21:36 —
|Трейлер дополнения к Final Fantasy XV
|25:43 —
|Даты выхода Full Throttle Remastered, STRAFE, Statik
|28:08 —
|Анонсирован Disney Afternoon Collection
|31:18 —
|Огненный Шторм в Injustice 2
|31:30 —
|Трейлер Sniper: Ghost Warrior 3 и обсуждение «песочниц»
|36:21 —
|Трейлер Prey
|38:05 —
|Кооператив в War Thunder
|42:23 —
|Sonic Mania перенесена, и немного про Sonic Forces
|45:55 —
|Бесплатное дополнение к Shadow Warrior 2
|47:42 —
|Финансовые успехи Horizon: Zero Dawn
|48:57 —
|Трейлер и дата выхода The Surge
|52:15 —
|Про Криса в Resident Evil 7
|55:47 —
|Outlast 2 не выйдет в Австралии
|59:12 —
|Про Switch: продажи и вопрос
|1:06:55 —
|Вопросы слушателей: Будет ли бум RTS?
|1:12:24 —
|Вопросы слушателей: Меняем персонажей в играх
|1:15:40 —
|Вопросы слушателей: Про реальные военные операции
|1:22:50 —
|Вопросы слушателей: Изображение индустрии в кино
|1:30:55 —
|Гогидзе про Battlefield 1
|1:37:06 —
|Горов про Horizon: Zero Dawn со спойлерами
|1:56:07 —
|Горов и Илюхин про Styx: Shards of Darkness
|2:06:40 —
|Гринберг про Shovel Knight
|2:09:40 —
|Горов про Move or Die
|2:12:00 —
|Горов про Cyberpunk Bartender Action
|2:14:40 —
|Илюхин про Grim Dawn
|2:16:09 —
|Благодарности спонсорам