Студия Paramount Pictures снимет кино про супергероическую проститутку

Студия Paramount Pictures вооружилась правами на экранизацию графического романа Гарта Энниса, Аманды Коннер и Джимми Палмиотти «Про» (The Pro). Сценарий адаптации напишет Зои Маккарти.

Главная героиня истории — неудачливая официантка, ставшая проституткой, а потом получившая суперспособности (парочка галактических существ сделали это на спор). Её принимают в Лигу Чести, чтобы помочь избавиться от анти-супергероического поведения и привычек.

Да, если это сразу не очевидно, первоисточник — пародия на весь жанр.

Все ждут, что Paramount Pictures не станет стесняться и сделает фильм с рейтингом R. Сборы «Логана: Росомахи» и «Дэдпула» намекают, что не стоят этого бояться. Ну а выбранная тема открыто говорит — без этого совсем никак.

В далёком 2009 году один из создателей представлял Сару Сильверман в роли главной героини. Но сейчас, кажется, его мнение никого особо не интересует.