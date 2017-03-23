Вышел первый акт VR-игры Ghostbusters: Now Hiring

«Охотникам за привидениями» как-то не везёт. То хреновый перезапуск выпустят в угоду феминисткам, то игру настолько плохую, что отвечавшая за неё студия была закрыта ещё до релиза (если нам, конечно, не изменяет память). Но это не остановило Айвана Райтмана, скооперировавшегося со студией CreateVR ради создания эпизодического VR-проекта Ghostbusters: Now Hiring для PlayStation VR.

Ghostbusters: Now Hiring — очень странный зверь. В США игра вышла пару дней назад, без какой-либо подготовки или рекламной кампании. Стоит она 7 долларов, но при этом на данный момент содержит лишь десять минут геймплея. В Act 1: Firehouse игрок становится новым членом Охотников и обучается азам профессии под руководством того самого привидения с логотипа команды (озвучивает его небезызвестный комик Пэттон Освальт). Теоретически за первым актом должны последовать и другие, но на практике нельзя исключать, что рисковых фанатов окажется слишком мало, проект зачахнет и те немногие, что потратились на покупку, останутся наедине со стоившей 7 долларов 10-минутной тренировочной миссией.