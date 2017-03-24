Канал CBS продлил тринадцать своих сериалов

Телеканал CBS провёл тщательную ревизию и, не мелочась, продлил на следующий сезон сразу тринадцать художественных сериалов: восемь уже хорошо знакомых зрителю проектов и пять новичков. О некоторых продлениях стало известно чуть раньше — теперь же телеканал официально огласил полный список счастливчиков.

Итак, в число облагодетельствованных вошли комедии «Жизнь в деталях», «Мамочка», «Лучшие пончики», «Кевин подождёт» и «Всё схвачено», а также драмы «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Морская полиция: Новый Орлеан», «Гавайи 5.0», «Голубая кровь», «Скорпион», «Мадам госсекретарь», «Булл» и «Макгайвер». Совсем недавно телеканал продлил на одиннадцатый и двенадцатый сезоны ситком «Теория большого взрыва».

Неизвестной остаётся судьба ещё нескольких проектов, среди которых числятся ветераны эфира — процедурал «Элементарно» и ситком «Две девицы на мели», а также новички «В четырёх стенах», «Настоящий гений», «Сомнение» и «Тренировочный день».