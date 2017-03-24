Боб Айгер планирует будущее «Звёздных войн» и рассказывает про сюжет фильма о Хане Соло

Совет директоров Disney продлил контракт главы компании Боба Айгера до 2 июля 2019 года. Эту должность мистер Айгер занимает уже одиннадцать лет, за это время капитализация Disney выросла с 46 миллиардов долларов до 177 миллиардов, а доходы акционеров увеличились на 448 процентов. Да, он вполне справляется.

Воодушевлённый Боб рассказал о ближайших планах:

Мы начинаем обсуждать, что может случиться после «Эпизода IX». Какие истории рассказывать про «Звёздные войны» в следующие 15 лет.

Также он поведал, что сольный фильм о Хане Соло осветит семь лет из жизни главного героя (от восемнадцатилетия до двадцатичетырёхлетия). И расскажет о том, как он приобрёл свой фирменный корабль «Тысячелетний сокол», познакомился с Чубаккой и получил своё имя (значит, Хан Соло — не настоящее имя?).

Кино режиссируют Фил Лорд и Крис Миллер. Сценарий написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет повествует, как именно молодой Соло стал контрабандистом, вором и проходимцем, с которым Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби познакомились в Мос-Эйсли.

Главные роли исполняют Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон. Последний изображает наставника протагониста и зовут его вроде как Беккет.

Премьера намечена на 25 мая 2018 года.