Режиссёр Бретт Рэтнер распознал прямую и явную угрозу, которая ухайдакает всю киноиндустрию.

Приготовьтесь к умопомрачительной истине:

Худшее, что случилось с киношной культурой — это сайт Rotten Tomatoes. Я считаю, что он разрушает наш бизнес. Я невероятно ценю настоящую критику, в моё время критика была искусством. Там присутствовали действительно образованные и интеллектуальные люди. Тогда можно было почитать рецензии Полин Кейл и других уважаемых людей, а сейчас такого нет. Всё сводится к цифрам — общей сумме позитивных и негативных отзывов. Все спрашивают, мол, какая у тебя оценка на Rotten Tomatoes? И это грустно, потому что у «Бэтмена против Супермена» был низкий рейтинг, что помешало очень успешному фильму.