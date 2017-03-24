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КИНО
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Бретт Рэтнер знает, что разрушает Голливуд

Режиссёр Бретт Рэтнер распознал прямую и явную угрозу, которая ухайдакает всю киноиндустрию.

Приготовьтесь к умопомрачительной истине:

Худшее, что случилось с киношной культурой — это сайт Rotten Tomatoes. Я считаю, что он разрушает наш бизнес. Я невероятно ценю настоящую критику, в моё время критика была искусством. Там присутствовали действительно образованные и интеллектуальные люди. Тогда можно было почитать рецензии Полин Кейл и других уважаемых людей, а сейчас такого нет. Всё сводится к цифрам — общей сумме позитивных и негативных отзывов. Все спрашивают, мол, какая у тебя оценка на Rotten Tomatoes? И это грустно, потому что у «Бэтмена против Супермена» был низкий рейтинг, что помешало очень успешному фильму.

Люди не понимают, как сложно снимать подобные проекты. Это — безумие. Бизнес страдает, зрители просто не ходят в кинотеатры. Среднестатистический американец думает: «Ой, какой небольшой процент свежести, наверное, кино сосёт». Но эта цифра всего лишь совокупность чёрт знает чего и никто не скажет, как это работает. И работает не всегда корректно. Я замечал, что у отличных фильмов невероятно низкий рейтинг на Rotten Tomatoes. Обидно, что профессиональная критика исчезла. Просто грустно.

Кстати, у фильмов Бретта Рэтнера не всё так плохо с оценками на Rotten Tomatoes: «Геракл» ( 60% ), «Как украсть небоскрёб» (67%), «Час пик 3» (18%), «Люди Икс 3» (58%), «Час пик 2» (52%), «Час пик» (60%).

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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