Режиссёр Бретт Рэтнер распознал прямую и явную угрозу, которая ухайдакает всю киноиндустрию.
Приготовьтесь к умопомрачительной истине:
Худшее, что случилось с киношной культурой — это сайт Rotten Tomatoes. Я считаю, что он разрушает наш бизнес. Я невероятно ценю настоящую критику, в моё время критика была искусством. Там присутствовали действительно образованные и интеллектуальные люди. Тогда можно было почитать рецензии Полин Кейл и других уважаемых людей, а сейчас такого нет. Всё сводится к цифрам — общей сумме позитивных и негативных отзывов. Все спрашивают, мол, какая у тебя оценка на Rotten Tomatoes? И это грустно, потому что у «Бэтмена против Супермена» был низкий рейтинг, что помешало очень успешному фильму.
Люди не понимают, как сложно снимать подобные проекты. Это — безумие. Бизнес страдает, зрители просто не ходят в кинотеатры. Среднестатистический американец думает: «Ой, какой небольшой процент свежести, наверное, кино сосёт». Но эта цифра всего лишь совокупность чёрт знает чего и никто не скажет, как это работает. И работает не всегда корректно. Я замечал, что у отличных фильмов невероятно низкий рейтинг на Rotten Tomatoes. Обидно, что профессиональная критика исчезла. Просто грустно.
Кстати, у фильмов Бретта Рэтнера не всё так плохо с оценками на Rotten Tomatoes: «Геракл» ( 60% ), «Как украсть небоскрёб» (67%), «Час пик 3» (18%), «Люди Икс 3» (58%), «Час пик 2» (52%), «Час пик» (60%).