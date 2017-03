Популярная серия файтингов The King of Fighters грядущим летом заполучит собственную экранизацию в формате анимационного CG-сериала из двух десятков эпизодов. Сериал будет называться «Король бойцов: Судьба» (The King of Fighters: Destiny) и выйдет сразу с японской и китайской озвучкой. Анимацию для сериала делает та же команда, что работала над фильмом «Королевское копьё: Последняя фантазия XV» (хотя по трейлеру не скажешь).