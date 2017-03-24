Анонс аниме «Со своим смартфоном в параллельном мире»

Анонсирован телевизионный сериал по ранобе Фуюхары Паторы «Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni), который выйдет в ближайшем летнем сезоне.

Парню по имени Тоя Мочизуки не повезло – в него попала молния, и он погиб. Но после смерти он попал не в ад или рай, а прямиком к Богу, который сообщил ему, что он умер просто по ошибке, и в качестве извинения тот позволит Тое перенестись в параллельный фэнтези-мир, взяв с собой один предмет из прошлой жизни. Недолго думая, парень выбирает собственный смартфон с условиями, что его функции можно использовать даже в другом мире. Так начинаются его приключения…