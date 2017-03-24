Анонс аниме «Со своим смартфоном в параллельном мире»

Анонсирован телевизионный сериал по ранобе Фуюхары Паторы «Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni), который выйдет в ближайшем летнем сезоне.
Парню по имени Тоя Мочизуки не повезло – в него попала молния, и он погиб. Но после смерти он попал не в ад или рай, а прямиком к Богу, который сообщил ему, что он умер просто по ошибке, и в качестве извинения тот позволит Тое перенестись в параллельный фэнтези-мир, взяв с собой один предмет из прошлой жизни. Недолго думая, парень выбирает собственный смартфон с условиями, что его функции можно использовать даже в другом мире. Так начинаются его приключения…
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Авторы
|Режиссёр
|Такеюки Янасе
|«Секрет Химе», «Юный дух горячего источника Хаконе-чан»
|Сценарист
|Нацуко Такахащи
|«Граф Монтекристо», «Внук Нурарихёна»
|Дизайнер персонажей
|Тощихиде Масудате
|«Роза Папиллон»
|Второй дизайнер персонажей
|Масахиро Секигучи
|Третий дизайнер персонажей
|Мияко Нищида
|«Радужные дни»
|Студия
|Production Reed