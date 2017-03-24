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Sniper: Ghost Warrior 3 — показ геймплея Side Ops Mission

Sniper: Ghost Warrior 3 отправилась в печать. А отпраздновать это известие CI Games решила публикацией продолжительного видео, демонстрирующего побочные миссии и хардкорный режим. В последнем игроков лишат элементов интерфейса, отметки с обнаруженных дрном врагов будут пропадать, а сами противники станут внимательнее (пусть и не умнее). Предполагается, что уж в этом режиме без грамотного стелса и снайперства будет не выжить.

Разработка Sniper: Ghost Warrior 3 не обошлась без переносов, но теперь она явно выйдет в установленный срок — 25 апреля. Платформы привычны: PC, PS4 и Xbox One.

 
 
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Видео Sniper: Ghost Warrior 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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