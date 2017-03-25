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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Рубен Флейшер экранизирует комикс «Арчер и Армстронг»

Не забываем, что где-то на задворках строится расширенная киновселенная по комиксам от издательства Valiant Comics. Компания только что наняла режиссёра Рубена Флейшера («Охотники на гангстеров») для постановки экшен-комедии «Арчер и Армстронг» (Archer & Armstrong).

Сценарий напишет Терри Россио («Пираты Карибского моря»).

В первоисточнике — Арчер и Армстронг — идеальная парочка для бадди-муви. Обадайя Арчер — дисциплинированный воин-подросток, слегка наивный, но опасный, благодаря наставникам из Буддистского монастыря. Армстронг (настоящее имя — Арам) — невероятно древний (около тысячи лет) гедонист, вечно пьяный индивид, обладать сверхъестественных талантов и всех знаний мира.

Ранее над сценарием работал БенДэвид Грабински («Отпетые напарники»).

Сейчас Valiant самостоятельно проектирует экранизацию, но рано или поздно побежит по большим киностудиям.

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