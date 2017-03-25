Анджей Сапковский не получает ни копейки с продаж игр про Ведьмака

Мы давно знали, что Анджей Сапковский — не фанат видеоигр. Знали мы и о том, что он не воспринимает события трилогии от CD Projekt Red всерьёз и отказывается считать их каноничными. Но теперь мы знаем, что дело не только в авторском видении и стремлении сохранить право самостоятельно вершить судьбу созданного мира, но и в отсутствии финансовой мотивации что-то изменить.

Когда CD Projekt RED пришли покупать у него права на создание игр по вселенной «Ведьмака», первым делом разработчики предложили Сапковскому процент с продаж своих будущих произведений. Он, однако, в успех предприятия не поверил и затребовал какую-то неизвестную нам сумму вперёд. Большая ошибка. Понятная (будем откровенны: причин верить в успех группы разработчиков-новичков не было ни малейших), но всё равно большая.

Конечно, популярность трилогии в целом и The Witcher 3: Wild Hunt в особенности наверняка оказала внушительное влияние на продажи оригинальных романов Анджея Сапковского, но с самих игр автор давно не получает ни копейки.