 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Вся правда о Могучих рейнджерах Не самые тёплые обзоры Mass Effect: Andromeda Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон «Утиные истории» — трейлер Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Отражение: Первая Волна» — авторский состав и дата выхода
Постеры аниме «Отражение: Первая волна»

Анонсированный в позапрошлом году аниме-сериал «Отражение: Первая Волна» (The Reflection Wave One) , являющийся очередной попыткой Стэна Ли создать хорошее аниме, в этот раз на пару с режиссером «Мастера Мущи» Хирощи Нагахамой, получил первый трейлер и авторский состав.

В мире сериала случилось некое глобальное событие, получившее название «Отражение»; после него у некоторых людей в разных частях света прорезались сверхспособности. Как водится, одни из таких людей стали героями, другие — злодеями. Как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.

Авторы
Создатель оригинала Стэн Ли
Режиссёр Хирощи Нагахама «Цветы зла», Detroit Metal City, «Мастер Мущи»
Режиссёр сериала Коичиро Соотоме эпизоды «Мастера Мущи»
Сценарист Ясуюки Сузуки «Наруто: Ураганные хроники»
Дизайнер персонажей Ясухико Умакощи «Моя геройская академия», «Грехи Касщерна»
Композитор Тревор Чарльз Торн
Студия Studio DEEN

Выйдет сериал уже в летнем сезоне и будет состоять из двенадцати серий.

+ Обсудить
Темы
 
Отражение: Первая волна (The Reflection)
 5 ноября 2016 года«Отражение» — второй тизер и постер 1 ноября 2015 годаОтражение Стэна Ли в аниме
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Отражение Стэна Ли в аниме
 
«Отражение» — второй тизер и постер
 
Коротко

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Бивень»
 
Кино Публичная оферта Всеяредакции
 
Игры E3-2016: Конференция Microsoft
 
Кино Реклама Duracell фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино Трейлер фильма «Самый лучший день»
 
Кино Трейлер фильма «Наёмница»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика