«Отражение: Первая Волна» — авторский состав и дата выхода

Анонсированный в позапрошлом году аниме-сериал «Отражение: Первая Волна» (The Reflection Wave One) , являющийся очередной попыткой Стэна Ли создать хорошее аниме, в этот раз на пару с режиссером «Мастера Мущи» Хирощи Нагахамой, получил первый трейлер и авторский состав.
В мире сериала случилось некое глобальное событие, получившее название «Отражение»; после него у некоторых людей в разных частях света прорезались сверхспособности. Как водится, одни из таких людей стали героями, другие — злодеями. Как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.
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Авторы
|Создатель оригинала
|Стэн Ли
|Режиссёр
|Хирощи Нагахама
|«Цветы зла», Detroit Metal City, «Мастер Мущи»
|Режиссёр сериала
|Коичиро Соотоме
|эпизоды «Мастера Мущи»
|Сценарист
|Ясуюки Сузуки
|«Наруто: Ураганные хроники»
|Дизайнер персонажей
|Ясухико Умакощи
|«Моя геройская академия», «Грехи Касщерна»
|Композитор
|Тревор Чарльз Торн
|Студия
|Studio DEEN
Выйдет сериал уже в летнем сезоне и будет состоять из двенадцати серий.