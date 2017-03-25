«Отражение: Первая Волна» — авторский состав и дата выхода

Анонсированный в позапрошлом году аниме-сериал «Отражение: Первая Волна» (The Reflection Wave One) , являющийся очередной попыткой Стэна Ли создать хорошее аниме, в этот раз на пару с режиссером «Мастера Мущи» Хирощи Нагахамой, получил первый трейлер и авторский состав.

В мире сериала случилось некое глобальное событие, получившее название «Отражение»; после него у некоторых людей в разных частях света прорезались сверхспособности. Как водится, одни из таких людей стали героями, другие — злодеями. Как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.

Выйдет сериал уже в летнем сезоне и будет состоять из двенадцати серий.