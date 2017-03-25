Тест: Какой вы Могучий рейнджер

Тесты. Все ведь любят тесты, правда? Особенно такие, где нет неправильных вариантов, а каждый ответ приближает вас к познанию самого себя — ну или к возможности поделиться с друзьями в соцсетях картинкой с подписью «Я — такой-то офигенный персонаж из такого-то фильма!». Пару лет назад мы уже провели на КГ один подобный тест, и эксперимент, даром что отнял у нас немало сил, прошёл успешно. С тех самых пор мы нетерпеливо ждали, когда же появится возможность вновь устроить что-нибудь подобное, и с выходом «Могучих рейнджеров» на экраны этот момент наконец-то настал.

После бессчётного количества бессонных ночей, посвящённых глубокому анализу франчайза, наши самоотверженные исследователи вывели идеальный, непогрешимый, абсолютно точный тест, позволяющий за считаные минуты определить, каким Рейнджером является в душе каждый отдельно взятый человек. Изначально мы, разумеется, хотели продать тест военным, но они всё ещё не нашли способа воплощать силы Рейнджеров в реальности, так что нам оставалось лишь договориться с «Диснеем», прокатчиком фильма «Могучие рейнджеры», о проведении тестирования здесь, на «КГ-Портале». Зачем нам партнёры, спрашиваете? Чтобы обеспечить некоторых из вас призами, разумеется!

Так что не стесняйтесь: нажимайте на кнопку, отвечайте на вопросы, познавайте истину и участвуйте в розыгрыше!