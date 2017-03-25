 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
«Лига справедливости» — второй трейлер Ложка дёгтя: Psychonauts и Patreon-страница рубрики Лазер-шоу «Три дебила». Подкаст с Романом Каримовым в прямом эфире «Гуляй, Вася!» — встреча «КГ» с режиссёром Романом Каримовым и актёром Романом Курцыным Рецензия и отзывы на игру Nioh
10
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Тест: Какой вы Могучий рейнджер

Тесты. Все ведь любят тесты, правда? Особенно такие, где нет неправильных вариантов, а каждый ответ приближает вас к познанию самого себя — ну или к возможности поделиться с друзьями в соцсетях картинкой с подписью «Я — такой-то офигенный персонаж из такого-то фильма!». Пару лет назад мы уже провели на КГ один подобный тест, и эксперимент, даром что отнял у нас немало сил, прошёл успешно. С тех самых пор мы нетерпеливо ждали, когда же появится возможность вновь устроить что-нибудь подобное, и с выходом «Могучих рейнджеров» на экраны этот момент наконец-то настал.

После бессчётного количества бессонных ночей, посвящённых глубокому анализу франчайза, наши самоотверженные исследователи вывели идеальный, непогрешимый, абсолютно точный тест, позволяющий за считаные минуты определить, каким Рейнджером является в душе каждый отдельно взятый человек. Изначально мы, разумеется, хотели продать тест военным, но они всё ещё не нашли способа воплощать силы Рейнджеров в реальности, так что нам оставалось лишь договориться с «Диснеем», прокатчиком фильма «Могучие рейнджеры», о проведении тестирования здесь, на «КГ-Портале». Зачем нам партнёры, спрашиваете? Чтобы обеспечить некоторых из вас призами, разумеется!

Так что не стесняйтесь: нажимайте на кнопку, отвечайте на вопросы, познавайте истину и участвуйте в розыгрыше!

Узнайте, какой вы Могучий рейнджер!
10 Обсудить
Темы
 
Могучие рейнджеры Могучие Рейнджеры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Вся правда о Могучих рейнджерах

Тоже интересно

 
Аниме «Судьба: Ночь Схватки – Бесконечный мир клинков» — 00
 
Мстители: Божественная сцена
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 84
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 126: Феминизм не пройдёт
 
КГ, Рокетбанк и «Интерстеллар» — итоги конкурса
 
Телеовощи. Выпуск 47
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика