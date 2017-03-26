Студия P.A. Works делает сериал про девочек-лошадок по мотивам игры Uma Musume Pretty Derby («Девочки-лошадки: Милое дерби») от компании Cygames — вот, в принципе, и всё, что вам нужно узнать из этой новости, дабы успешно ускакать к Хребтам безумия на своей розовой пони.

Но если всё-таки вдаться в подробности, то выяснится, что P.A. уже работала с Cygames над трейлером игры, который получился вполне себе симпатичным. Видимо, издателя он тоже полностью устроил, поэтому контракт был расширен до создания полноценного сериала. У Cygames в последнее время вообще всё очень хорошо с деньгами — товарищи вполне могут себе позволить нанять на работу именитую анимационную студию.

Игра, до сих пор находящася в разработке, рассказывает о девочках-лошадках, которые умеют быстро бегать, мечтают стать айдолами и принять участие в национальном спортивном шоу Twinkle Series. А игрок исполняет роль тренера и учителя в Тренировочном Центре при Японской Академии Девочек-лошадок.

Кто именно будет работать над сериалом, пока не объявлено, но уже известно, что вместе с Cygames продюсированием «Девочек-лошадок» занимаются Toho Animation и Lantis. А ещё по мотивам игры начала выходить манга STARTING GATE! -Uma Musume Pretty Derby- — и её уже даже можно почитать (если вас не пугает японский текст). К слову, на 1 июля назначена некая презентация сериала — возможно, там и сообщают прочие детали проекта.

А вот, собственно, и вышеупомянутый трейлер игры — и впрямь неплохой: много бега, красивых девочек, есть даже фигурное катание с намёком на юри!