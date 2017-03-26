«Живое» — рейтинг и оценки критиков

У нового космического хоррора был определённой потенциал – достойный производственный бюджет, хорошие актёры и надежда на то, что кино нас чем-нибудь удивит. Масла в огонь подлили последний трейлер с кадрами из «Человека-паука 3», очередной анонс «Венома» и шутка Сэма Рэйми, мол, сами всё увидите. И народ всерьёз понадеялся на наличие воображения и яиц у Sony – неужели таким оригинальным образом нам представят приквел к известной киновселенной по комиксам.

Но чудес не бывает. В результате «Живое» получило исключительно средние оценки критиков (68%) – основная претензия состоит в том, что кино в сюжетном плане оказалось ну совсем тривиальным. Стерильный гибрид «Гравитации» с «Чужим», предсказуемый от начала и до самого финала.

Ещё одна крупная премьера этой недели – экранизация бесконечного детского сериала про разноцветных воинов «Могучие рейнджеры». Тут тоже без не получилось ничего выдающегося – рейтинг 53% и жалобы авторов на недостаточное количество экшена и затянутую середину с неуместной рефлексией подростков-героев.

Ещё в прокат хороший хоррор «Демон внутри» (77%) – в оригинале фильм называется Autopsy of Jane Doe, получается, что в локализованном названии спойлер. Также можно сходить на «оскаровский» «Манчестер у моря» (83%).

Подробнее рейтинг и оценки критиков фильма «Живое» и других актуальных картин можно посмотреть по ссылкам ниже.