«Судный день» — авторы и трейлер

Грядущая экранизация визуального романа «для взрослых» «Судный день» (Dies Irae) о нацистских оккультных ритуалах и японских школьниках обзавелась авторским составом и первым трейлером.
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Авторы
|Режиссёр
|Сусуму Кудо
|трилогия «Схватка Мэрдока»
|Сценарист
|Такащи Масада
|сценарист оригинальной новеллы
|Дизайнер персонажей
|Такааки Фукуо
|Композитор
|Кеищи Ёнао
|композитор оригинальной новеллы
|Студия
|A.C.G.T.
История началась 1 мая 1945 года, когда над Рейхстагом вознеслось Знамя Победы. В это самое время несколько немецких офицеров проводили некий ритуал. Для них мясорубка на улицах Берлина оказалась как нельзя кстати: убитые стали жертвоприношением, необходимым для возрождения Ордена 13 копий — группы сверхлюдей, чьё пришествие ознаменует уничтожение мира... Много лет спустя никто так и не в курсе, прошёл ли ритуал успешно, выжили проводившие его нацисты или погибли. Мало кто знал об их существовании, да и те умирали, пока десятилетия сменяли друг друга.
В наше время в городе Сувахара Рен Фудзии уже два месяца лежит в больнице после одного неприятного инцидента — серьёзной драки с его другом Щироу Юсой, во время которой парни едва не поубивали друг друга. И теперь каждую ночь ему снится один и тот же сон: гильотина, охотящиеся на людей убийцы и рыцарь в чёрных одеждах, который преследует этих убийц. Рен пытается вернуться к повседневной жизни, но одна фраза Щироу никак не даёт ему покоя: «Все, кто остаются в этом городе, в конце концов теряют рассудок».
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Сэйю
|Рен Фудзии, Меркуриус
|Коуске Ториуме
|Уроко-сама в «Безоблачном завтра»
|Мари
|Юи Сакакибара
|Аясе Кищимото в «Хаосе в голове»
|Касуми Аясе
|Аяка Фукухара
|Хотару Риндо в «Коде Квалидея»
|Реа Химуро, Исаак
|Хитоми Набатаме
|Арквейд в «Легенде о Лунной принцессе»
|Щироу Юса
|Такещи Маеда
|Маркус Санчез в «Любовной песне для одного пилота»
|Эрии Хондзё
|Ёщина Макина
|Рейнхард Хейдрич
|Дзюничи Сувабе
|Уорик Аркэнджело в «Гангста»
|Валерия Трифа
|Кен Нарита
|Доктор Стайлиш в «Убийце Акаме»
|Вильгельм Эренбург
|Кищо Танияма
|Жан Кирштайн в «Атаке на Титана»
|Кай Сакурай, Беатрис Вальтруд фон Кирхейсен
|Кей Мидзусава
|Асако Кусакабе в «Рае Грисайи»
|Гётц фон Берлихинген
|Хироки Ясумото
|Хозуки в «Невозмутимом Хозуки»
|Русалка Швагерин
|Юка Инокучи
|Табита в «Подручном Луизы-Нулизы»
|Элеонора фон Виттенбург
|Асами Ягучи
|Тарлант в «Фантастических детях»
|Спинне
|Коуки Харасава
|Такуя Мурамацу в «Классе убийств»
|Риза Бреннер
|Рисато Хабуки
|Вольфганг Шрайбер
|Юуки Тамаки
Сериал выйдет в летнем или осеннем сезоне и планируется, что будет в нём не меньше 14 эпизодов. На создание аниме, кстати, авторы собирали средства с помощью краудфандинга на одном из японских сайтов соответствующей направленности. Хотели собрать 30 миллионов йен (246 000 долларов), а получилось втрое больше.