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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Судный день» — авторы и трейлер

Грядущая экранизация визуального романа «для взрослых» «Судный день» (Dies Irae) о нацистских оккультных ритуалах и японских школьниках обзавелась авторским составом и первым трейлером.

Авторы
Режиссёр Сусуму Кудо трилогия «Схватка Мэрдока»
Сценарист Такащи Масада сценарист оригинальной новеллы
Дизайнер персонажей Такааки Фукуо
Композитор Кеищи Ёнао композитор оригинальной новеллы
Студия A.C.G.T.

История началась 1 мая 1945 года, когда над Рейхстагом вознеслось Знамя Победы. В это самое время несколько немецких офицеров проводили некий ритуал. Для них мясорубка на улицах Берлина оказалась как нельзя кстати: убитые стали жертвоприношением, необходимым для возрождения Ордена 13 копий — группы сверхлюдей, чьё пришествие ознаменует уничтожение мира... Много лет спустя никто так и не в курсе, прошёл ли ритуал успешно, выжили проводившие его нацисты или погибли. Мало кто знал об их существовании, да и те умирали, пока десятилетия сменяли друг друга.

В наше время в городе Сувахара Рен Фудзии уже два месяца лежит в больнице после одного неприятного инцидента — серьёзной драки с его другом Щироу Юсой, во время которой парни едва не поубивали друг друга. И теперь каждую ночь ему снится один и тот же сон: гильотина, охотящиеся на людей убийцы и рыцарь в чёрных одеждах, который преследует этих убийц. Рен пытается вернуться к повседневной жизни, но одна фраза Щироу никак не даёт ему покоя: «Все, кто остаются в этом городе, в конце концов теряют рассудок».

Сэйю
Рен Фудзии, Меркуриус Коуске Ториуме Уроко-сама в «Безоблачном завтра»
Мари Юи Сакакибара Аясе Кищимото в «Хаосе в голове»
Касуми Аясе Аяка Фукухара Хотару Риндо в «Коде Квалидея»
Реа Химуро, Исаак Хитоми Набатаме Арквейд в «Легенде о Лунной принцессе»
Щироу Юса Такещи Маеда Маркус Санчез в «Любовной песне для одного пилота»
Эрии Хондзё Ёщина Макина
Рейнхард Хейдрич Дзюничи Сувабе Уорик Аркэнджело в «Гангста»
Валерия Трифа Кен Нарита Доктор Стайлиш в «Убийце Акаме»
Вильгельм Эренбург Кищо Танияма Жан Кирштайн в «Атаке на Титана»
Кай Сакурай, Беатрис Вальтруд фон Кирхейсен Кей Мидзусава Асако Кусакабе в «Рае Грисайи»
Гётц фон Берлихинген Хироки Ясумото Хозуки в «Невозмутимом Хозуки»
Русалка Швагерин Юка Инокучи Табита в «Подручном Луизы-Нулизы»
Элеонора фон Виттенбург Асами Ягучи Тарлант в «Фантастических детях»
Спинне Коуки Харасава Такуя Мурамацу в «Классе убийств»
Риза Бреннер Рисато Хабуки
Вольфганг Шрайбер Юуки Тамаки

Сериал выйдет в летнем или осеннем сезоне и планируется, что будет в нём не меньше 14 эпизодов. На создание аниме, кстати, авторы собирали средства с помощью краудфандинга на одном из японских сайтов соответствующей направленности. Хотели собрать 30 миллионов йен (246 000 долларов), а получилось втрое больше.

 
 
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Видео Судный день (Dies irae)
 19 декабря 2015 годаАнонсирована экранизация визуального романа «Судный день» 15 октября 2016 года«Судный день» — режиссёр и дата выхода
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