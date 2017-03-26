«Судный день» — авторы и трейлер

Грядущая экранизация визуального романа «для взрослых» «Судный день» (Dies Irae) о нацистских оккультных ритуалах и японских школьниках обзавелась авторским составом и первым трейлером.

Авторы Режиссёр Сусуму Кудо трилогия «Схватка Мэрдока» Сценарист Такащи Масада сценарист оригинальной новеллы Дизайнер персонажей Такааки Фукуо Композитор Кеищи Ёнао композитор оригинальной новеллы Студия A.C.G.T.

История началась 1 мая 1945 года, когда над Рейхстагом вознеслось Знамя Победы. В это самое время несколько немецких офицеров проводили некий ритуал. Для них мясорубка на улицах Берлина оказалась как нельзя кстати: убитые стали жертвоприношением, необходимым для возрождения Ордена 13 копий — группы сверхлюдей, чьё пришествие ознаменует уничтожение мира... Много лет спустя никто так и не в курсе, прошёл ли ритуал успешно, выжили проводившие его нацисты или погибли. Мало кто знал об их существовании, да и те умирали, пока десятилетия сменяли друг друга.

В наше время в городе Сувахара Рен Фудзии уже два месяца лежит в больнице после одного неприятного инцидента — серьёзной драки с его другом Щироу Юсой, во время которой парни едва не поубивали друг друга. И теперь каждую ночь ему снится один и тот же сон: гильотина, охотящиеся на людей убийцы и рыцарь в чёрных одеждах, который преследует этих убийц. Рен пытается вернуться к повседневной жизни, но одна фраза Щироу никак не даёт ему покоя: «Все, кто остаются в этом городе, в конце концов теряют рассудок».

Сериал выйдет в летнем или осеннем сезоне и планируется, что будет в нём не меньше 14 эпизодов. На создание аниме, кстати, авторы собирали средства с помощью краудфандинга на одном из японских сайтов соответствующей направленности. Хотели собрать 30 миллионов йен (246 000 долларов), а получилось втрое больше.