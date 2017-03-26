Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Твин Пикс» — промо-арт — продолжение мистического триллера Дэвида Линча стартует на Showtime 21 мая.
- CBS гарантировал «Теории большого взрыва» одиннадцатый и двенадцатый сезоны — телеканал не готов расстаться со своим комедийным хитом.
- Netflix готовит сериал по манге «Город, в котором нет только меня» — потоковый сервис приютил экранизацию японского фантастического триллера.
- Пенелопа Крус перевоплотится в Донателлу Версаче в третьем сезоне «Американской истории преступлений» — тот случай, когда мискаст пойдёт сериалу на пользу.
- Cinemax отказал сериалу «Больница Никербокер» в третьем сезоне — медицинская драма Стивена Содерберга официально закрыта.
- Канал CBS продлил тринадцать своих сериалов — счастливый билет вытянули пять комедий и восемь драм.
- Эдриан Броуди получил роль в четвёртом сезоне «Острых козырьков» — в криминальной драме Стивена Найта нашлось место для бывшего пианиста.
- «Ясновидец»: второй сезон и новый шоураннер — Джеффри Донован продолжит страдать видениями и дурачить клиентов.
- «Фарго» — трейлер третьего сезона — криминальная антология вернётся в эфир 19 апреля.
- Йоргос Лантимос снимет мини-сериал с Колином Фарреллом для Amazon — политическую драму посвятят громкому скандалу «Иран-контрас».