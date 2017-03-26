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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Жизнь кентавра» — авторы

Анонсированная в декабре прошлого года телевизионная анимационная адаптация манги Кея Мураямы «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) получила дату выхода — летний сезон этого года (в сериале запланировано 12 эпизодов), а также частичный авторский состав.

Авторы
Главный режиссёр Фумитощи Оизаки «Четыре ритма сквозь синеву: За небо, в небосвод», «Этотама»
Режиссёр Наоюки Конно «Кровь наказанной гончей»
Студия Emon Animation Company

Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания и проблемы во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие неприсущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко, — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы во вполне обыденной школьной жизни.

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Темы
 
Жизнь кентавра (Centaur no Nayami)
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