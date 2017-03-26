«Жизнь кентавра» — авторы

Анонсированная в декабре прошлого года телевизионная анимационная адаптация манги Кея Мураямы «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) получила дату выхода — летний сезон этого года (в сериале запланировано 12 эпизодов), а также частичный авторский состав.

Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания и проблемы во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие неприсущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко, — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы во вполне обыденной школьной жизни.