Новые сериалы 27 марта — 2 апреля

Апрель начнётся с трёх многосерийных премьер — подростковой драмы «Тринадцать причин почему» на потоковом сервисе Netflix, драмы «Притон» от Hulu и комедии «Воображаемая Мэри» на телеканале FOX. Неделя отличится выходом на отдых целого списка проектов, часть из которых покинет телеэфир безвозвратно.
Вторник, 28 марта
комедия
В ролях Минди Калинг, Крис Мессина, Айк Баринхолц, Эд Викс, Бет Грант, Зои Джармен
Создатель Минди Калинг
Пятый сезон многосерийной комедии завершится четырнадцатым эпизодом A Decent Proposal.
детектив, драма
В ролях Эмили Дешанель, Дэвид Бореаназ, Микаэла Конлин, Ти-Джей Тайн, Тамара Тэйлор, Эрик Миллеган
Создатель Харт Хэнсон
Двенадцатая серия с красноречивым заголовком The End in the End станет заключительной для двенадцатого сезона и процедурала в целом.
Среда, 29 марта
драма
В ролях Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лесли Мэнвилл, Алекса Дейвис, Рори Флек Бирн, Поппи Корби-Туч
Создатель Мойра Буффини, Элисон Ньюман
История, события которой разворачиваются в XVIII столетии, повествует о Маргарет Уэллс — владелице борделя, отдающей все силы и заработанные средства на то, чтобы взрастить своих дочерей.
комедия
В ролях Дженна Эльфман, Стивен Шнайдер, Рэйчел Дратч, Николай Кум, Матрея Скарвенер, Эрика Трамбле
centers on Alice, a fiercely independent career woman whose life is turned upside-down when she meets the love of her life – a divorced father with three kids. This triggers even more upheaval when the slightly unhinged imaginary friend she created as a child suddenly reappears to help her navigate the transition from single girl to a woman ready for a family.
Пятница, 31 марта
драма
В ролях Кэтрин Лэнгфорд, Дилан Миннетт, Мишель Селена Анг, Алиша Боэ
Создатель Брайан Йорки
Экранизация одноимённого романа-бестселлера Джей Эшер. Главный герой — подросток Клэй Дженсен пытается разгадать тайну самоубийства своей одноклассницы Ханны, в которую он был влюблён.
комедия
В ролях Кен Жонг, Сьюзи Накамура, Тиша Кэмпбелл, Дэйв Фоли, Джонатан Славин, Альберт Тсаи
Создатель Джаред Штерн, Кен Джонг, Джон Фокс
Двадцать вторая серия Ken’s Big Audition завершит второй сезон семейно-медицинской комедии.
драма, фэнтези, детектив
В ролях Дэйв Гвинтоли, Расселл Хорнсби, Битси Таллоч, Сайлас Уэйр Митчелл, Саша Ройз, Регги Ли
Создатель Дэвид Гринуолт, Джим Кауф, Стивен Карпентер
Тринадцатая серия с заглавием The End станет заключительной для шестого сезона мистического процедурала и завершит сериал.
приключения, драма, триллер, мистика
В ролях Том Мисон, Николь Бахари, Орландо Джонс, Катя Винтер, Линди Гринвуд, Джон Ноубл
Создатель Алекс Куртцман, Роберто Орси, Филлип Искоув, Лен Уайзман
Четвёртый сезон сериала завершит тринадцатая серия под названием Freedom.
комедия
В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс
Создатель Джек Бердитт
Двадцать второй эпизод Shadowboxing станет заключительным для шестого сезона комедии на ABC.
Воскресенье, 2 апреля
мини-сериал, детектив, комедия
В ролях Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Джеймс Таппер, Лора Дерн
Создатель Дэвид Э. Келли
Седьмая серия You Get What You Need завершит мини-сериал от кабельного канала HBO.
боевик, приключения, драма
В ролях Шон Майкл, Тоби Стивенс, Ханна Нью, Люк Арнольд, Зэк Макгоун, Тоби Шмитц
Создатель Джонатан Е. Стейнберг, Роберт Ливайн
Десятый эпизод XXXVIII. четвёртого сезона станет заключительным для многосерийной пиратской драмы.
боевик, драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён
Создатель Фрэнк Дарабонт
Седьмой сезон зомби-драмы завершится шестнадцатой серией под названием The First Day of the Rest of Your Life. В октябре канал AMC продлил проект на восьмой сезон.