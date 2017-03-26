Привет из прошлого: «Ложки дёгтя» на трилогию Mass Effect

Рецензия на Mass Effect: Andromeda всё ещё в пути. Подкаст, где мы её обязательно обсудим, только-только готовится к записи, а за пределы «Патреона» выберется и вовсе к концу среды. Но отсутствие нового контента — не повод забывать о Mass Effect! Тем более, когда на сайте уже имеется ряд отличных, но старых и потому потерявшихся в глубинах новостной ленты статей.

Несколько дней назад я временно воскресил «Ложку дёгтя» и устроил сеанс продолжительной критики одной из моих любимых игр — «Психонавтам». Меня об этом, правда, не просили, так что и интересна статья оказалась далеко не всем. Но были времена, когда я пошёл на поводу у публики и написал цикл статей, долго и с наслаждением критикующих трилогию Mass Effect. Её-то я и хочу повторно представить вам сегодня — чтобы вы вспомнили, что серьёзные проблемы были у серии и до Mass Effect: Andromeda (может, не такие, конечно, но всё же!).

Так что читайте, ностальгируйте... а если понравится — поддерживайте рубрику на «Патреоне». И как знать? Если поклонников у «Ложек дёгтя» наберётся достаточно, а их вкусы во время голосований окажутся такими же, как и раньше, то в обозримом будущем к старшим сёстрам вполне может присоединиться статья с разбором недостатков Mass Effect: Andromeda.

А ещё можете использовать эту новость, чтобы обсуждать Mass Effect: Andromeda — мы против не будем.