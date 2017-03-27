«Грех: Семь смертных грехов» — синопсис, второй трейлер, постер

Стартующий 14 апреля сериал «Грех: Семь смертных грехов» (sin Nanatsu no Taizai), про адских демонов, символизирующих смертные грехи, представленные в виде полуголых красоток, обзавёлся синопсисом, полноценным трейлером, постером и целой одной новой сэйю: Мегуми Тода (Юдзу Иидзука в «Выходке сакуры») озвучит совсем не демонического персонажа по имени Мария Тоцука.

Гордый архангел Люцифер (женского пола) ослушался Бога и был низвергнут в глубины ада. По пути вниз падший ангел знакомится с обычной земной школьницей по имени Мария, которая ей помогает. Уже в аду Люцифер встречается с Левиафаном (тоже женского пола), которая рассказывает бывшему ангелу про Семь Смертных Грехов — семерых демонов-правителей ада. Когда Семь Смертных Грехов запечатывают ангельские силы Люцифера, та, в компании Марии и Левиафана, отправляется в путешествие, цель которого — отыскать и одолеть каждую из демониц.

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