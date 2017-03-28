Премьеры 30 марта 2017 года представят на суд кинозрителя киберпанк «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон, триллер Гора Вербински «Лекарство от здоровья», мультфильм о синих гномах «Смурфики: Затерянная деревня», австралийскую комедию «Послесвадебный разгром» и драмеди «Собачья жизнь». Малые премьеры щеголяют художественными лентами «Уна» и «Разбуди меня», а также документальными «Путешествие времени» и «Эпоха танцев».

Большие премьеры 23 марта 2017 года

Призрак в доспехах Режиссёр Руперт Сандерс В ролях Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано IMDb 7,2

Эра лайв-экшен-фильмов по мотивам аниме, которую так долго обещал Голливуд, скупая права и не выпуская фильмы, наконец-то началась. В этом году мы получим аж сразу две американизированные адаптации — «Призрака в доспехах» в кино и «Тетрадь смерти» на потоковом сервисе N.

И «Призрак в доспехах» — очень хорошее начало, которое может вдохновить другие студии на реализацию своих прав. При условии, что идея выгорит в финансовом плане и порадует критиков. Пока что фильм вызывает острожный оптимизм. Режиссёр Руперт Сандерс вроде неплохо справился с визуальной составляющей. И его прошлое кино — «Белоснежка и Охотник» — ни у кого не вызывало нареканий по части картинки. Исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон умеет угадывать проекты и постановщиков, способных использовать её природную скарлеттйоханссоность.

Естественно, есть и свои подводные камни — культовость первоисточника и поклонники с типом мышления верховных жрецов. Не исключено, что «Призрака в доспехах» сразу же объявят погрязшим в грехе еретиком.

Фильм, разумеется, ждут, потому что на сегодняшний день только голливудские бюджеты могут обеспечить правильный размах, хотя далеко не всегда передают всю вложенную в оригинал суть.

Лекарство от здоровья Режиссёр Гор Бербински В ролях Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Мия Гот, Иво Нанди, Адриан Шиллер, Селия Имри, Гарри Гренер Критиканство 66% Томаты 39% Metacritic 47% IMDb 6,6

«Лекарство от здоровья» — провальное кино. Задержка в премьере позволяет поставить диагноз без лишних сомнений. В кои-то веки зрители и критики сошлись во мнении, а прокат будто не заметил новый хоррор-триллер режиссёра Гора Вербински, до того всё печально со сборами. Кстати, того самого Вербински, который мастерски снял американский ремейк «Звонка».

А как всё замечательно начиналось: выходили малопонятные, но жутковатые трейлеры. Казалось, вот он — новый шедевр в жанре готических ужастиков. Но не судьба.

Зрители жалуются на раздутый хронометраж — полновесные 146 минут. Самое хорошее, что говорят про «Лекарство от здоровья», — фильм похож на кошмарный сон после марафона по просмотру всех любимых хорроров. Атмосфера работает, напряжение тоже присутствует, но смысла в этом, как утверждают, практически нет. Короче говоря, чужим безумием не заразишься, а вот разочарование от финала может стать фатальным для всего организма.

Смурфики: Затерянная деревня Режиссёр Келли Эсбери В ролях Ариэль Уинтер, Мишель Родригес, Джулия Робертс, Джо Манганьелло, Элли Кемпер, Мэнди Патинкин, Рейнн Уилсон Критиканство 74% Томаты 40% IMDb 7,1

Не прошло и двух гибридных фильмов, как создатели решили снять полноценный мультфильм. Вряд ли это исправит общую картину, но может улучшить восприятие. Всё же мультик сделать морально проще, чем комбинацию из цифровых гномов и живых актёров. Можно больше времени уделить главным героям, а не мучиться над тем, как бы получше вписать смурфов в нашу реальность.

Но строго говоря, сколько уже можно терпеть этих странных персонажей? Ведь у них нет души!

Пока что «Смурфиков: Затерянную деревню» хвалят лишь за анимацию. Ну и ругают за всё остальное: мол, скучно, слишком по-детски и ничего нового. Чересчур сильно просвечивает магистральная цель — держать этих существ на плаву, чтобы зарабатывать настоящие деньги на продаже сопутствующих товаров. А что? Тоже бизнес.

Послесвадебный разгром Режиссёр Марк Лампрелл В ролях Завьер Самуэль, Дакре Монтгомери, Кевин Бишоп, Крис Маршалл, Дебора Майлам, Хлоя Хёрст, Шейн Якобсон Томаты 17% Metacritic 62% IMDb 6,2

Австралийская комедия «Послесвадебный разгром» приходится сиквелом вышедшему в 2011 году «Свадебному разгрому» — этакое продолжение упоротых приключений четверых весельчаков от сценариста Дина Крэйга, но уже с другим режиссёром: вторую полнометражку снял Марк Лампрелл.

Правда, стоит оговориться, что четвёртый весельчак из компании на этот раз будет всех веселить разве что посмертной эрекцией, ибо трагически погибает в самом начале повествования, о чём уведомляет трейлер. И вот перед нами уже не первый раз рассказываемая история о невероятном, обогащённом туалетным юмором путешествии с трупом под мышкой. Что может быть увлекательнее? Да что угодно.

Критики дружно ругают сиквел — на «Томатах» у него лишь 17% поддержки при общем вердикте «Слишком предсказуемо и в целом не смешно». Некоторые из рецензентов поражаются, как идея о сиквеле столь откровенного фарса вообще пришла создателям в голову.

Собачья жизнь Режиссёр Лассе Халлстром В ролях Бритт Робертсон, Джош Гад, Деннис Куйэд, Пегги Липтон, Джулиет Райланс, Пуч Холл, Логан Миллер Критиканство 77% Томаты 33% Metacritic 43% IMDb 5,2

Совместный проект DreamWorks и Walden Media «Собачья жизнь» — экранизация романа-бестселлера Брюса Кэмерона — до своего старта в российском прокате успел оскандалиться. Перед американской премьерой в сеть попал видеоролик со съёмок, где защитники животных усмотрели жестокое обращение с одним из псов, снявшихся в фильме. Создатели уверяют, что видео намеренно смонтировали таким образом, чтобы представить всё в неприглядном свете, но борющаяся за права животных организация PETA от своего призыва бойкотировать кинокартину не отказалась. Как следствие, в американском прокате фильм стартовал хуже прогнозов.

Понадеемся, что комедийно-драматическая история о душе собаки, пережившей множество земных перерождений, в каждом из которых пёс добросовестно помогал своим хозяевам и постигал смысл собственного бытия, запомнится не только скандалом. Фильм имеет шанс привлечь поклонников актёрских талантов матёрого Дэнниса Куэйда и юного К. Дж. Апы, нынче играющего главную роль в молодёжной драме «Ривердейл» на канале The CW.

Реноме киноленте трёхкратного оскаровского номинанта Лассе Халльстрёма, благодаря которому весь мир рыдал над «Хатико», портят и кинокритики — на «Томатах» у фильма всего 33% положительных отзывов. А вот зрительская поддержка достигает 76%. Рецензенты обвиняют авторов в манипулятивности (мол, фильм безжалостно давит на слёзные железы зрителя), слащавости и примитивности сценария.

Малые премьеры 23 марта 2017 года

Путешествие времени Режиссёр Терренс Малик В ролях Кейт Бланшетт, Джамаль Кэвил, Майша Диатта, Ягази Эмези, Дэрил Джеймс Харрис II, Себастьян Джексон, Авраам Косгей Критиканство 53% Metacritic 68% IMDb 6,6

Малые премьеры фильмов 30 марта 2017 года на этой неделе даже мельче, чем обычно: ни одна не перевалила и за сотню кинотеатров. Но нас традиционно интересует не количество, а качество. И оценки.

У «Путешествия времени» оценки везде средненькие. Причём критики по версии «Критиканства» и зрители по версии «Томатов» проявили завидное единодушие, влепив по 53%. Критическая пропорция на тех же «Томатах» получше (но не шибко): 14 одобрительных рецензий против 8 ругательных.

А ведь казалось бы: первая документалка с элементами докудрамы трижды номинированного на «Оскар» Терренса Малика («Пустоши», «Дни жатвы», «Тонкая красная линия», «Новый свет»), дважды оскароносная Кейт Бланшетт на должности рассказчика, эпичный замах на миллиардную историю развития Вселенной… Ан нет, не взлетело. Зато взлетел укороченный и обогащённый зрелищностью «близнец»: эксклюзивно для IMAX Малик выпустил отдельную, короткометражную (40 минут вместо 90) версию, вдобавок заменив Кейт Бланшетт на Брэда Питта. И дело сразу пошло на лад: 8 баллов на IMDb, 77% на Metacritic, а на «Томатах» и вовсе 92% от критиков, 80% от зрителей. Занятная иллюстрация поговорки «лучше меньше, да лучше». И того, что при демонстрации разнообразия и красоты Земли и Вселенной новые технологии являются большим подспорьем. А посмотреть в фильме есть на что: и на сложносочинённую CG, и на реальные кадры из разных уголков мира. Малик задумал этот проект ещё в 70-х — и потихоньку начал реализовывать, поэтому в «Путешествии времени» есть и фрагменты 30-летней давности (например, сцена охоты австралийских аборигенов).

Правда, критики бурчат, что красоты-то в фильме много, а вот познавательности мало. И сравнивают «Путешествие времени» с полуигровым «Древом жизни» того же Малика, причём не в пользу «Путешествия». Хотя у Малика были научные консультанты, в том числе гарвардский профессор и консультант NASA Эндрю Кнолл, режиссёр-сценарист сделал упор не на научпоп, а на любование и философию.

Разбуди меня Режиссёр Гийом Проценко В ролях Кирилл Пирогов, Ирина Вербицкая, Даниил Воробьев, Константин Лавроненко, Евгений Гришковец, Илья Древнов, Елена Морозова Критиканство 80%

В этой российской драме с элементами криминального триллера тоже не обошлось без философии, а именно без проблем различения сна и реальности, предрешённости и изменяемости будущего.

Протагонистка Женя находится на границе в прямом (работает она там, на аэропортовой таможне) и метафорическом смысле: начинает видеть осознанные и, возможно, пророческие сны. Жанр, по словам автора-дебютанта (ранее режиссёр-сценарист Гийом Проценко сооружал только короткометражки), аналогично находится на стыке, весь такой неопределённый.

Исполнительница главной роли Ирина Вербицкая тоже в некотором роде дебютантка: ранее на её счету были только роли в сериалах и короткометражках. Но есть в кастинг-листе и более матёрые лицедеи; трейлер, в отличие от многих других российских «первых блинов», выглядит не профански, а вполне прилично; задумка не нова, но и не плоха. Правда, количество кинотеатров таки типичное для дебютов — всего 30.

Уна Режиссёр Бенедикт Эндрюс В ролях Руни Мара, Тобиас Мензис, Риз Ахмед, Бен Мендельсон, Тара Фитцджеральд, Поппи Корби-Туч, Наташа Литтл Томаты 83% Metacritic 68% IMDb 7,0

И ещё один дебютант: ранее режиссёр Бенедикт Эндрюс снял лишь телеверсию спектакля Национального театра «Трамвай „Желание“». Примечательно, что «Уна» тоже связана с театром: в основу легла пьеса шотландского драматурга Дэвида Харроуэра «Чёрный дрозд» 2005 года.

«По мотивам пьесы, шокировавшей мир», — амбициозно уточняет трейлер. Что ж, тема и впрямь острая. Не совсем «Лолита», но с некоторыми пересечениями. Правда, и отличий много: в настоящем действие развивается преимущественно в одной комнате — где героя настигает прошлое 15-летней давности.

Эту британо-американо-канадскую драму хвалят в первую очередь за игру Руни Мары; да и режиссёр-новичок, видимо, не сплоховал.

Эпоха танцев Режиссёр Виктор Буда В ролях

Везде дебютанты — а здесь пионеры. Не те, которые с красными галстуками и горнами, а те, которые с рейвами и винилом. Отцы-основатели музыкального стиля техно.

В трейлере фигурируют один из основателей техно Деррик Мэй, «пионер рейв-культуры в Европе» и первый приехавший в СССР западный диджей Westbam (Максимилиан Ленц), музыкальный критик Артемий Троицкий. А в самом фильме значимых персоналий ещё больше. Российско-латвийская документалка обещает рассказать первую историю советской техно-революции от авангардных техно-вечеринок в Детройте, Берлине, Риге до первых рейвов в Москве и Санкт-Петербурге, от Love Parade до Gagarin Party.

Режиссёр-сценарист Виктор Буда — опять-таки дебютант, по основной профессии музыкальный журналист. Здесь тот случай, когда интерес-хобби «для себя» вырастает до профессионального произведения «для всех заинтересованных».

Фильм «Эпоха танцев» масштабно замахивается на «последнюю в современной истории музыкальной революцию», когда пионеры техно решили не бороться с системой, а создать свою собственную систему. Но сам проект небольшой, для финансирования он обращался в том числе к краудфандингу на «Планете.ру», причём успешно: просил 300 000 рублей (на цветокоррекцию, графику, титры, финальное сведение фильма, изготовление субтитров, трейлера, постеров, флаеров и прочее причёсывание перед выпуском в прокат), собрал 311 500.

Словом, эта неделя в малых премьерах официально объявляется неделей новичков и новаторов, документалок и драм.