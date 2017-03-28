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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

«Настоящий детектив» подаёт признаки жизни

Два года назад ответственные лица кабельного канала HBO не лукавили, заявляя, что «Настоящий детектив» не закрыт, а отложен до лучших времён — чтобы дать передышку сценаристу и тщательнее продумать будущее криминальной антологии. И вот, появились кое-какие новости, указывающие на возможную разморозку проекта.

По информации издания EW, создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто уже написал сценарии двух эпизодов продолжения. Помогать в этом нелёгком деле ему будет сценарист-продюсер Дэвид Милч («Дедвуд»), недавно присоединившийся к работе над сериалом.

Однако стоит учитывать, что официального продления на третий сезон «Настоящий детектив» пока не получил, как, впрочем, и шоураннера, который возглавил бы производственный процесс. Видимо, окончательное решение программный директор HBO Кейси Блойс и компания примут, когда ознакомятся со сценарием.

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Настоящий детектив
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