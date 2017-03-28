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КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Пол Гринграсс снимет продолжение «Неприкасаемых»

Студия Paramount Pictures запускает в активное производство очередной долгострой — экранизацию комикса Брайана Майкла Бендиса «Торсо» (Torso). Фильму нашли нового заслуженного режиссёра — Пола Гринграсса («Джейсон Борн», «Капитан Филлипс»). Ранее к режиссуре примеривался Дэвид Финчер.

Проект уже переименовали в «Несс» (Ness) для понятливости. Сейчас киношники начнут искать исполнителя главной роли, которому предстоит сыграть легендарного борца с преступностью Элиота Несса, чьи свершения легли в основу криминальной драмы 1987 года «Неприкасаемые». То кино снял Брайан де Пальма с Кевином Костнером в роли Несса.

Сюжет графического романа рассказывает о жизни протагониста после событий в Чикаго. Он переезжает работать в Кливленд, где пытается побороть коррупцию в местном полицейском департаменте. Также Несс собирается группу под названием «Неизвестные», чтобы изловить серийного убийцу, известного как «Безумный мясник из Кингсбери-Ран».

Сценарий написал оскароносец Брайан Хелгеленд («Секреты Лос-Анджелеса»).

В итоге студия явно хочет получить продукт, который сможет одинаково бодро собирать деньги и кинонаграды.

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Темы
 
Несс
 19 июля 2016 годаДвадцать пять реплик Джейсона Борна
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