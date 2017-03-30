Mafia III — выход DLC «Быстрее, детка!» и появление демоверсии

Целых полгода потребовались студии Hangar 13, чтобы выкатить первое сюжетное дополнение к своему хреново принятому, но отлично продавшемуся блокбастеру Mafia III.

DLC, озаглавленное «Быстрее, детка!», добавляет в игру новые эпизоды, события которых происходят параллельно истории мести Линкольна Клея, а также новые области для исследования на территории Нью-Бордо. Вы сможете посетить Синклер — городок к западу от байю, где Линкольн познакомится с девушкой по имени Рокси Лаво и вместе с ней вступит в схватку с коррумпированным шерифом Бомонтом по прозвищу Слим. Также Линкольну станут доступны новые приемы вождения и стрельбы, его арсенал пополнится новыми видами оружия, а автомобильный парк — новыми транспортными средствами. Цитата из пресс-релиза

Параллельно авторы решили выпустить демоверсию Mafia III, в рамках которой все желающие смогут пройти весь первый акт игры. Хитрое решение, учитывая, что практически весь сюжет и внятный дизайн проекта был сконцентрирован именно в этой части. Люди пройдут, заинтересуются, купят полную версию и... с удивлением узнают, что дальше их ждёт лишь череда однообразных и, что хуже, обязательных «побочных» миссий. Предполагается, наверное, что потом будет поздно, но Steam Refund никто не отменял, так что сработает это разве что на консолях.