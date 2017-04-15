Вот мы и дождались полноценного анонса Star Wars Battlefront II. Дата выхода, зрелищный трейлер, новые интересные подробности — у нас есть что обсудить. Начнём же.

Star Wars Battlefront II делает не только студия DICE. За долгожданную одиночную кампанию, которой так не хватало в Star Wars Battlefront двухлетней давности, отвечает возглавляемая Джейд Реймонд студия Motive. И сюжет этот обещает быть очень важным, интересным и даже, пожалуй, долгожданным: Star Wars Battlefront II начнётся там, где пала вторая Звезда смерти, и поведает 30-летнюю историю становления Перового ордена. Большая часть повествования будет вестись от лица мадам по имени Иден Версио, возглавляющей элитное подразделение штурмовиков Галактической империи. И хотя нам не верится, что авторы удержатся от соблазна перетащить её в стан повстанцев, пока они обещают именно что показать взгляд на войну с противоположной стороны баррикад. Ну а разнообразия происходящему добавят вставки, позволяющие поиграть за таких товарищей, как Люк Скайуокер и Кайло Рен.

Ещё одна студия, помогающая DICE в создании Star Wars Battlefront II — Criterion Games. Эти граждане уже работали над Battlefield Hardline, так что опыт сотрудничества с DICE у них уже есть, но в данном случае их позвали не из-за этого, а из-за их опыта в создании гонок. На Criterion Games повесили добавление в игру захватывающих, но при этом удобных космических сражений.

Ну а студия DICE преимущественно занималась тем, что даётся ей лучше всего — созданием масштабного и зрелищного сетевого шутера. На этот раз они обещают выпустить игру с картами по всем трём эпохам «Звёздных войн» (хотя скины персонажей и истребителей из нового фильма дадут только за предзаказ).

Дата выхода Star Wars Battlefront II на PC, PS4 и Xbox One во всём мире — 17 ноября, но желающие получить доступ к игре раньше смогут приобрести либо издание «Элитные бойцы», выходящее уже 14 числа, либо подписаться на Origin Access и начать играть уже 9 ноября.