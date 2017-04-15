Телеовощи. Выпуск 163: Хорошая резня

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Собрано $511 из $550
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:09 —
|Новости
|00:16:59 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:22:27 —
|«Лучше звоните Солу» — 3x01 (премьера сезона)
|00:24:11 —
|«Энджи Трайбека» — 3x01 (премьера сезона)
|00:27:24 —
|«Родина» — 6х12 (финал сезона)
|00:32:56 —
|«Миллиарды» — 2х08
|00:38:50 —
|«В розыске» — 1х10
|00:40:06 —
|«Измерение 404» — 1х02—03
|00:47:08 —
|«Мошенники» — 1х09—10 (финал сезона)
|00:49:15 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x17
|00:53:47 —
|«Волшебники» — 2x12
|00:57:29 —
|«Брокмайр» — 1х02
|01:00:35 —
|«Суд проб и ошибок» — 1х09–10
|01:07:31 —
|«Последний кандидат» — 1х16
|01:10:57 —
|«Пространство» — 2х12
|01:14:55 —
|«В четырёх стенах» — 1x18
|01:16:29 —
|«Последнее королевство» — 2х04
|01:22:15 —
|«Самурай Джек» — 5х04
|01:23:15 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x14 (впечатления Льва)
|01:30:13 —
|«Волчонок» — 1x02 (впечатления Ларисы)
|01:31:53 —
|«Фарго» — 2x02 (впечатления Михаила)
|01:36:16 —
|«Улицы разбитых фонарей» — 1x02 (впечатления Михаила)
|01:42:17 —
|Благодарим наших спонсоров
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