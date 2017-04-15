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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Уильям Хёрт и Боб Балабан завербованы в шпионский триллер «Кондор»

Оскароносный Уильям Хёрт («Люди», «Голиаф») и Боб Балабан («Грейвз») зачислены в актёрский состав 10-серийного шпионского триллера «Кондор» — телеадаптации культового фильма Сидни Поллака «Три дня Кондора».

Сериал поведает историю молодого аналитика ЦРУ и неисправимого идеалиста Джо Тёрнера (Макс Айронс), который внезапно оказывается в центре заговора, угрожающего жизням миллионов людей.

Уильям Хёрт сыграет Боба Патриджа — оперативника, слегка «заржавевшего» после двадцати лет, проведённых за письменным столом. Он вербует команду лучших молодых умов страны, которые должны придумать нестандартные решения самых серьёзных государственных проблем. Когда агентство атакуют и в выживших остаётся только Джо, Боб готов на всё, чтобы вернуть своего протеже домой в целости и сохранности. Балабану досталась роль Рюэля Эбботта — блестящего и сурового агента ЦРУ, сумевшего вскарабкаться на самую вершину карьерной дестницы. Он глубоко религиозен и целиком полагается на волю судьбы.

Сценарием займётся Тодд Катцберг в соавторстве с Джейсоом Смиловичем («Счастливое число Слевина»), который также является шоураннером проекта. Вдобавок оба значатся исполнительными продюсерами наряду с режиссёром первых трёх эпизодов Лоуренсом Триллингом, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Марси Росс. Производство возьмут на себя MGM Television and Skydance Television. Съёмки драмы начнутся уже в этом месяце в Торонто и Вашингтоне.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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