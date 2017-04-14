Warhammer 40,000: Dawn of War III — трейлеры

Студия Relic и издательство Sega выпустили три как бы кинематографичных ролика к игре Warhammer 40,000: Dawn of War III. Сомневаемся, однако, что они заинтересуют кого-то, кроме ярых фанатов вселенной: во всех трейлерах авторы использовали трюк с демонстрацией поля боя, замершего во времени, но в данном случае это кажется не столько эффектным стилистическим приёмом, сколько попыткой сэкономить бюджет на аниматорах.

Выходит Warhammer 40,000: Dawn of War III уже 30 апреля эксклюзивно на главной платформе для стратегий в реальном времени — PC.

Первый ролик:

Второй:

Третий: