31 октября 2016 годаКГ играет: Knights of the Old Republic, часть 1

11 ноября 2016 годаКГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic, часть 2

25 ноября 2016 годаКГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic, часть 3

17 февраляКГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic, часть 4

17 мартаКГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic, часть 5