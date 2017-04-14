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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Джон Ридли найдёт иголку в стогу времени

Режиссёр-сценарист Джон Ридли отвлечётся от своих телевизионных проектов («Американское преступление»), чтобы поставить научно-фантастическое кино.

Студия Miramax экранизирует рассказ Роберта Силверберга «Иголка в стогу времени» (Needle In A Timestack).

Сюжет разворачивает в новой действительности, где путешествие по времени уже существует и активно практикуется несколько лет. К большому сожалению всех, включая главных героев — Майка и Джанин, окружающий их мир имеет склонность меняться на повседневной основе.

Мужчина по имени Томми пытается разделить протагонистов, манипулируя прошлым. И Майку приходится искать, что именно было изменено.

Ридли — обладатели «Оскара» (за адаптированный сценарий драмы «Двенадцать лет рабства») — напаишет сценарий и срежиссирует кино.

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Иголка в стогу времени
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