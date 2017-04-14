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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение» — авторы, сэйю, трейлер

Анонсированная еще в 2013 году полнометражка «Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение» (Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 3rd: Reflection) за время пребывания в производственном аду трансформировалась в дилогию фильмов, первый из которых выйдет уже 22 июля. Действие развернётся спустя три месяца после событий второго сезона оригинального сериала, Наноха с друзьями будет расследовать некие инциденты, происходящие в их родном городе Уминари и окрестностях Токио.

Супруги-ученые остаются на умирающей родной планете Элтрия со своими дочерьми Амити и Кириэ, надеясь найти способ спасти свой дом. Но когда отец семейства Гранз тяжело заболевает, начинает казаться, что их мечтам о спасении планеты пришёл конец. Против воли старшей сестры, Кириэ вместе со своей подругой детства Ирис отправляется искать помощь в параллельных измерениях. В поисках ключа для восстановления планеты они прибывают на Землю, в Японию и там встречаются с Нанохой Такамачи, Фейт Т. Харлаун и Хаяте Ягами.

Основные сэйю вернуться из прошлых аниме-воплощений франчайза. Также к ним присоединятся Харука Томацу (Асуна в «Искусстве меча Online»), Сатоми Сатоу (Рицу в «Кейоне») и Ёко Хикаса (Мио в «Кейоне»), которые озвучат Амити Флориан, Кириэ Флориан и Ирис.

Авторы
Режиссёр Такаюки Хамана «Библиотечная война»
Сценарист Масаки Цузуки «Лиричная волшебница Наноха»
Создатель оригинала Масаки Цузуки «Лиричная волшебница Наноха»
Дизайнер персонажей Кана Хащидате «Собачьи дни»
Студия Seven Arcs Pictures
 
 
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Видео Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение (Mahō Shōjo Lyrical Nanoha The MOVIE 3rd: Reflection)
 13 мая 2009 годаТрейлер Mahō Shōjo Lyrical Nanoha The MOVIE 1st 15 августа 2014 годаЛиричная-4 16 октября 2014 годаЛиричные авторы
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