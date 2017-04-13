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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Федерико Альварес срежиссирует спин-офф «Лабиринта»

Студия TriStar Pictures всё-таки расширит мир фильма «Лабиринт».

Режиссёром безымянного проекта уже назначен Федерико Альварес, а сценарий напишет Джей Басу. Эта же парочка занимается производством триллера «Девушка, которая застряла в паутине» (The Girl in the Spider’s Web).

Оригинальный фильм 1986 года режиссёра Джима Хенсона с Дженнифер Коннелли в главной роли рассказывал, как юная дева Сара ненароком отдала своего младшего брата королю гоблинов Джарету (Дэвид Боуи). Чтобы вернуть ребёнка, Сара должна была испытать на себе все прелести волшебного мира и бросить вызов самому Джарету.

Как и полагается культовому фильму, «Лабиринт» провалился в прокате.

Все инсайдеры хором говорят, что готовящаяся лента будет не ремейком и не сиквелом, а спин-оффом. Планируется новая история во вселенной оригинального «Лабиринта».

Как вы думаете, сыграл ли «Лабиринт» ключевую роль в жизни Альвареса? Конечно! Именно этот фильм заставил маленького Федерико влюбиться в кино. Бывают же совпадения. Теперь Альварес поведёт новое поколение зрителей обратно в «Лабиринт».

Работа над проектом начнётся сразу после того, как выйдет «Девушка, которая застряла в паутине».

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 23 января 2016 года«Лабиринт» будет перезапущен, потому что деньги 14 мартаРежиссёр Федерико Альварес найдёт новую Лисбет Саландер 12 октября 2016 годаФедерико Альварес экранизирует комикс про суперзлодея
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