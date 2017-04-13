CBS Television Studios экранизирует роман Мэг Гардинер о неуловимом маньяке

CBS Television Studios выкупила права на экранизацию готовящегося к выходу романа UNSUB («Неизвестные субъекты») за авторством обладательницы престижной премии «Эдгар» Мэг Гардинер.

Триллер повествует о женщине-детективе, преследующей печально известного серийного убийцу, который внезапно нарушает многолетнее молчание и снова принимается за дело. Героиню с ним связывают личные счёты: всё детство она наблюдала, как её отец занимается саморазрушением, пытаясь поймать этого монстра. Дабы закончить начатое она вливается в элитный отдел ФБР по поведенческому анализу, где параллельно будет отлавливать других неизвестных субъектов.

Прототипом антагониста в очередной раз стал жестокий и неуловимый маньяк по прозвищу Зодиак, орудовавший в США в 1960-х годах.

Разработкой сериала займутся Карл Беверли и Сара Тимберман, чей послужной список включает процедуралы «Элементарно» и «Правосудие», а также Шейн Салерно, который нынче трудится над сиквелами «Аватара». К ним присоединится автор литературного первоисточника. Ведутся активные поиски сценаристов и шоураннеров проекта.