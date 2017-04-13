«Мэри и ведьмин цветок» — сэйю и второй трейлер

Выходящая 8 июля полнометражка «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana), экранизация единственной детской книжки писательницы Мэри Стюарт «Маленькая ведьма», обзавелась командой сэйю и новым трейлером.

Сэйю Мэри Хана Сугисаки Саяка в «Когда Марни была здесь» Доктор Ди Фумиё Кохината Мадам Мамблчук Юки Амами Рыжая ведьма Хикари Мицущима Карина в «Ван-Пис: Золотой фильм» Бэнкс Эри Ватанабе Шарлотта Щинобу Отаке Хомили в «Ариэтти из страны лилипутов» Фланаган Дзиро Сато

Книжка-первоисточник рассказывает о девочке Мэри, которая проводит тоскливые каникулы у своей двоюродной бабушки в старом загородном доме. Бродя по осеннему лесу, Мэри натыкается на странного чёрного кота, обнаруживает загадочный цветок, а после находит волшебную метлу, которая уносит девочку в облака...

Студия Ponoc была основана около двух лет назад продюсером Ёщиаки Нищимурой, выходцем из Ghibli (там он работал, например, над «Рыбкой Поньо не утёсе», «Сказаниями Земноморья» и «Ходячим замком»), что очевидно.