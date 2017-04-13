«Мэри и ведьмин цветок» — сэйю и второй трейлер

Выходящая 8 июля полнометражка «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana), экранизация единственной детской книжки писательницы Мэри Стюарт «Маленькая ведьма», обзавелась командой сэйю и новым трейлером.
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Сэйю
|Мэри
|Хана Сугисаки
|Саяка в «Когда Марни была здесь»
|Доктор Ди
|Фумиё Кохината
|Мадам Мамблчук
|Юки Амами
|Рыжая ведьма
|Хикари Мицущима
|Карина в «Ван-Пис: Золотой фильм»
|Бэнкс
|Эри Ватанабе
|Шарлотта
|Щинобу Отаке
|Хомили в «Ариэтти из страны лилипутов»
|Фланаган
|Дзиро Сато
Книжка-первоисточник рассказывает о девочке Мэри, которая проводит тоскливые каникулы у своей двоюродной бабушки в старом загородном доме. Бродя по осеннему лесу, Мэри натыкается на странного чёрного кота, обнаруживает загадочный цветок, а после находит волшебную метлу, которая уносит девочку в облака...
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Авторы
|Режиссёр, сценарист
|Хиромаса Ёнебаящи
|«Когда Марни была здесь», «Ариэтти из страны лилипутов»
|Ещё один сценарист
|Рико Сакагучи
|«Сказание о принцессе Кагуе»
|Композитор
|Такацугу Мурамацу
|«Когда Марни была здесь»
|Студия
|Ponoc
Студия Ponoc была основана около двух лет назад продюсером Ёщиаки Нищимурой, выходцем из Ghibli (там он работал, например, над «Рыбкой Поньо не утёсе», «Сказаниями Земноморья» и «Ходячим замком»), что очевидно.