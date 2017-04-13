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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Мэри и ведьмин цветок» — сэйю и второй трейлер
Промо-арт аниме «Мэри и ведьмин цветок»

Выходящая 8 июля полнометражка «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana), экранизация единственной детской книжки писательницы Мэри Стюарт «Маленькая ведьма», обзавелась командой сэйю и новым трейлером.

Сэйю
Мэри Хана Сугисаки Саяка в «Когда Марни была здесь»
Доктор Ди Фумиё Кохината
Мадам Мамблчук Юки Амами
Рыжая ведьма Хикари Мицущима Карина в «Ван-Пис: Золотой фильм»
Бэнкс Эри Ватанабе
Шарлотта Щинобу Отаке Хомили в «Ариэтти из страны лилипутов»
Фланаган Дзиро Сато

Книжка-первоисточник рассказывает о девочке Мэри, которая проводит тоскливые каникулы у своей двоюродной бабушки в старом загородном доме. Бродя по осеннему лесу, Мэри натыкается на странного чёрного кота, обнаруживает загадочный цветок, а после находит волшебную метлу, которая уносит девочку в облака...

Авторы
Режиссёр, сценарист Хиромаса Ёнебаящи «Когда Марни была здесь», «Ариэтти из страны лилипутов»
Ещё один сценарист Рико Сакагучи «Сказание о принцессе Кагуе»
Композитор Такацугу Мурамацу «Когда Марни была здесь»
Студия Ponoc

Студия Ponoc была основана около двух лет назад продюсером Ёщиаки Нищимурой, выходцем из Ghibli (там он работал, например, над «Рыбкой Поньо не утёсе», «Сказаниями Земноморья» и «Ходячим замком»), что очевидно.

 
 
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Видео Мэри и ведьмин цветок (Mary to Majo no Hana)
 25 февраля«Мэри и ведьмин цветок» — трейлер 16 декабря 2016 года«Мэри и ведьмин цветок» — анонс и тизеры
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